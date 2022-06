Un nuevo relato

Un informe, un legado, la memoria entera de un país. Diez capítulos que resumen la historia de la violencia en Colombia y su impacto en la sociedad. Más de 25.000 personas en diferentes rincones de Colombia y en el exilio rindieron estremecedores testimonios ante la Comisión de la Verdad en los últimos tres años. Se promovieron reuniones entre víctimas y victimarios que parecían impensables. Se analizaron documentos, archivos, estudios. El objetivo ha sido inmenso: conocer la verdad de lo que pasó desde 1958 y reconocer en el proceso el dolor de tantas víctimas y sobrevivientes del conflicto.



Un informe que arroja nuevas maneras de entender por qué estuvimos envueltos en un ciclo de violencia que parece no terminar nunca y permeó todos los ámbitos de la vida de nuestra nación. ¿Por qué aceptamos esa cultura de la guerra por tantos años, llegando a ser indiferentes ante las cifras y las historias de las víctimas? A Colombia la ha regido un relato único y en ocasiones sesgado, una única verdad que ha partido del discurso oficial.



El informe de la Comisión es precisamente la oportunidad de conocer los varios relatos que existen en nuestro país. Y es que, como dice Chimananda Ngozi Adichie en su ensayo El peligro de la historia única, “el relato único crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos”.



A partir de las conclusiones y recomendaciones del informe, nos queda un camino por delante en el que todos como sociedad debemos aportar. ¿Cómo hacerlo? Lo primero es ser conscientes de nuestro pasado, entender las causas de esa violencia en la que hemos vivido desde hace más de sesenta años. Debemos liberarnos de prejuicios y estar abiertos a perdonar, a buscar fórmulas conciliadoras para resolver las diferencias, a no normalizar la violencia, el racismo y la discriminación, a protestar cuando los menores de edad son reclutados por bandas del crimen organizado y a no alimentar sentimientos de venganza.



El próximo gobierno tendrá la tarea de liderar el proceso de darles seguimiento a las recomendaciones que nos presenta la Comisión de la Verdad para evitar que las atrocidades vuelvan a suceder. Exijamos su cumplimiento y empecemos a escribir una nueva etapa de nuestra historia, un nuevo futuro, un nuevo relato colectivo. Porque la vida sigue y con ella vendrán nuevos retos. Que recordemos siempre lo que pasó. Pero que, lejos de pesarnos, el pasado nos haga libres.

DIANA PARDO

