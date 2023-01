Regresé a Salento y al valle del Cocora, en el Quindío, después de más de diez años. Si la última vez había salido de allí maravillada con el paisaje, ahora me llevé una gran desilusión. El pueblo parecía un árbol de Navidad de mal gusto: lleno de luces y decorados que deslucían las lindas fachadas de las casas con sus puertas coloridas. Los ríos de gente recorriendo las calles, la música estridente en la plaza y las ventas informales de artesanías en toldos de plástico no permiten apreciar la plaza y opacan la autenticidad que se apreciaba antes.



Ni hablar del valle del Cocora. Más que la reserva natural que es, parece un parque temático: lleno de lugares diseñados para sacar la foto perfecta, con inmensos letreros de colores con el nombre del valle o, peor aún, de ‘Encanto’, en acto de apropiación del nombre de la película de Disney (seguramente sin pagar regalías). Todas estas son imágenes que contaminan visualmente el paisaje. Pero hay más: la entrada del valle estaba congestionada con miles de carros, motos, peatones y caballos que trataban de compartir un espacio reducido de tráfico lento y sin control.

Hay que caminar un trecho largo para poder apreciar las imponentes palmas de cera de más de sesenta metros de altura. Todo eso parece ir en contravía del turismo sostenible que uno esperaría de un lugar mágico como ese. ¿Por qué no regulan la entrada, como se hace en otros parques naturales de Colombia? ¿Qué están haciendo las autoridades para controlar el turismo desbordado y evitar daños ambientales?

El Quindío forma parte del Paisaje Cultural Cafetero –junto con los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca–, declarado patrimonio mundial en 2011 por sus atributos naturales, sus tradiciones y prácticas culturales y la arquitectura característica de esta región en la que predomina la caficultura. Es una de las regiones que más turismo atraen en Colombia.

Que haya más turismo en esta zona es una buena noticia: se genera empleo, se mueve la economía, se muestra lo mejor de Colombia. Pero las autoridades deberían planear y regular más efectivamente la llegada de visitantes para prevenir el deterioro ambiental y garantizar un desarrollo sostenible para los habitantes de esta región del Quindío. Si no se actúa a tiempo, correremos el riesgo de que las próximas generaciones no tengan la oportunidad de contemplar estos paisajes que roban el aliento. Tristemente, el valle del Cocora ha perdido su ‘encanto’.

DIANA PARDO

