Los objetos que guardamos revelan mucho de nuestra personalidad. Cuando era niña abría con fascinación uno de los cajones del armario de mi abuela para mirar una caja que ella guardaba con una colección de perros diminutos envueltos en papel de seda. Olían a madera y lana. El que más me gustaba era uno que se parecía al Milú de Tintín. Mi abuela me dejaba jugar con ellos, pero cuando terminaba debía dejarlos ordenados en el lugar en el que estaban.



Me acordé de los perritos hace unos días con una foto en redes sociales de un niño que posa orgulloso con todos sus juguetes. La foto es de Gabriele Galimberti, fotógrafo de National Geographic, quien durante diez años ha viajado por más de sesenta países registrando los juguetes favoritos de niños y niñas en distintos continentes y culturas. A esta serie la ha llamado Toy Stories, haciendo alusión a la película de Pixar. Las fotos varían de acuerdo con el contexto socioeconómico de donde habitan: hay niños con tan solo un juguete, mientras que hay otros que no tienen ni dónde guardarlos. En cualquier caso, todos parecen ser felices con sus posesiones.

Esas fotos me llevaron a pensar en los “juguetes” que he conservado a lo largo de la vida. Guardamos ciertos objetos a los que nos une una emoción, un recuerdo, un sentimiento único. En general he tendido a apreciar los libros por encima de cualquier otra cosa. Desde que tenía diez años guardo los cuentos completos de Hans Christian Andersen. Es un tomo gordo de pasta dura en cuya carátula aparece una ilustración de Pulgarcita. Se ve viejo, amarillento y una que otra cinta pegante adorna las páginas que se han soltado con el tiempo. Fue un regalo de mi papá y quizás una de mis primeras lecturas. El libro está marcado con mi nombre y cada uno de los títulos de los cuentos en el índice está señalado con un chulo, indicando que ya ha sido leído. Me sorprende darme cuenta de lo metódica que era en ese entonces.

Guardo también dos tomos de cuero rojo con las obras completas de Pablo Neruda que eran de mi abuelo y en donde me encuentro con él. En fin, son algunos tesoros, no por ser primeras o únicas ediciones, sino porque fueron regalos especiales o los leí en momentos fundamentales de mi vida. Y es que es la experiencia vivida lo que define la esencia misma de las cosas. Esos libros han sobrevivido a cambios de décadas, de casas y de países. Tal como la colección de perritos que guardaba mi abuela con tanto celo en el armario.

