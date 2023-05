Talentos en la sombra

Como todos los días, esta mañana también lo veo llegar. Lleva una maleta grande que arrastra sin prisa hasta la banca del parque en el que pasa sus días. Es alto, delgado, debe de tener unos cuarenta y cinco años y por su apariencia se nota que no ha recibido un baño en varios días. Viste un pantalón negro y un saco gris que le queda grande. A veces habla solo y cuando la gente se le acerca se pone un poco agresivo; grita y dice cosas sin mucho sentido. No sé dónde pasará las noches, lo que sé es que al salir el sol se sienta en la banca y escribe. Escribe a mano y sin parar, en cuadernos cuyas páginas se van llenando con su prosa. Aun si llueve lo veo de lejos con una sombrilla, o escampando bajo un techo que protege su cuaderno del agua. Parece ser su posesión más valiosa.

Cuando paso por su lado lo saludo y él masculla cualquier cosa para salir rápido de mí, no vaya a ser que se le escape esa inspiración que lo lleva a escribir como si estuviera galopando. Respeto su concentración, la admiro. Una mañana después de saludarlo me quedo ahí y me atrevo a preguntarle sobre qué escribe. Él detiene su pluma, levanta la vista del papel y resignado a que yo lo interrumpa me dice que sobre la vida, el amor, la guerra y la paz. También guiones de documentales y películas.

Me pasa su cuaderno para que yo lea. Es una letra como de médico que para mí es ilegible. Son trazos reteñidos, casi en relieve, se nota la urgencia de su escritura, el deseo de desahogarse. Le pido que por favor me lea, y entonces, con una voz grave y profunda lee un párrafo en el que describe los sonidos de la noche. Son unas frases poderosas que me llevan a ese mismo parque iluminado por la luna y el canto de los grillos. Es un lenguaje sencillo y poético. Le pregunto si comparte lo que escribe con alguien y me responde que sí, que claro, que muchos de sus guiones se han vuelto película, que incluso hay una en la que actuó Matt Damon, aunque no se acuerda del nombre.

Salgo del parque conmovida. Debe de haber muchos talentos en el mundo que con el tiempo se han perdido entre las sombras. ¿De cuántos escritores, músicos o artistas nos estaremos privando por no haberlos descubierto a tiempo? Seguramente el escritor del parque escribía (o escribe aún) historias que merecían ser publicadas. Sin embargo, la falta de reconocimiento no disminuye en absoluto el valor de su talento. Es nada menos que el motor que impulsa su vida.

DIANA PARDO@Diana_pardo(Lea todas las columnas de Diana Pardo en EL TIEMPO, aquí)