Sueños truncados

Breiner David Cucuñame murió protegiendo le tierra que le enseñaron a amar. A sus catorce años podría haber estado en el salón de clases estudiando, o jugando fútbol con sus amigos, como cualquier niño de su edad, pero cuando lo mataron, hacía tareas de vigilancia para proteger a su comunidad en el resguardo de Las Delicias, en el Cauca. Era guardián del bosque y del entorno del pueblo indígena nasa, protector de la vida, porque la tierra es eso: vida. Un niño con una conciencia social elevada, con una responsabilidad que quizás le quedaba grande para su edad, pero que tenía sueños y un futuro que los violentos truncaron.



Cada pérdida, cada asesinato de un líder social es irreparable y tiene un impacto inmenso en las comunidades que defiende. Frente al caso de Breiner, quien se estaba formando como un líder ambiental, el grupo de protección al cual pertenecía con su escuela, de alguna manera se rompe tras el asesinato. La comunidad tendrá que replegarse, volver a acomodarse y seguir viviendo con miedo; porque seguramente las bandas criminales seguirán imponiendo su voluntad en su territorio, y el Estado permanecerá ausente, como siempre pasa en nuestro país.



Nos horrorizamos por este crimen, pero nada cambia. Cada dos días matan a un líder social en Colombia, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo. Son tantas las noticias que se pierden entre los titulares. Pero no se pueden convertir en paisaje, no podemos ser indiferentes a tanta barbarie, y menos aún cuando se trata de menores de edad. Resulta sorprendente que los medios les den mayor relevancia y que la Fiscalía actúe con mayor celeridad frente a casos como el del crimen del famoso peluquero y su madre –noticia terrible también– que frente a los asesinatos de defensores de derechos humanos que ocurren a diario en el país.



No puedo imaginarme el dolor de los padres de Breiner David, y el de sus compañeros de clase que pensarán que ellos mismos hubiesen podido ser víctimas. Los colombianos estamos consternados con este crimen y el de tantos niños y niñas que han perdido la vida en medio de la violencia. Nos ponemos de pie ante ellos e izamos la bandera a media asta. Me sumo a las voces que reclaman mayor presencia del Estado, que exigen protección para los defensores de derechos humanos. ¿Cómo paramos esa pesadilla? ¿Cómo evitamos que nuestros menores de edad vean los sueños truncados por una bala asesina?

