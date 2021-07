Más de tres mil sillas vacías. Tres mil cuarenta y cuatro sillas blancas dispuestas en filas sobre un estadio de grama verde, sin una persona más allá de la que está en el podio. Una imagen potente con mucho significado: representa a los estudiantes de bachillerato que han debido graduarse en Estados Unidos este verano y no lo hicieron porque en algún momento durante su vida escolar murieron, víctimas de armas de fuego.

Esta escena ocurrió el pasado 4 de junio cuando David Keene, el expresidente de la Asociación Nacional del Rifle, en Estados Unidos, fue invitado a dar un discurso de graduación en una escuela en las Vegas. Pero todo resultó ser un montaje orquestado por la organización Change the Ref, para generar conciencia acerca del uso de las armas de fuego en ese país. El acto de la ceremonia de grado no fue más que una puesta en escena para que Keene dijera su discurso ante las sillas vacías y se grabara un video que hace parte de la campaña The Lost Class con el fin de que el Congreso endurezca los requisitos para la compra de armas, que es la principal causa de muerte de jóvenes en Estados Unidos.



Estas últimas semanas han dado prueba del poder de las palabras y los símbolos para transmitir un mensaje. En el encuentro entre las víctimas del secuestro y los exlíderes de las Farc, organizado por la Comisión de la Verdad el pasado 23 de junio, el llanto contenido de Ingrid Betancourt frente a sus victimarios, quienes la mantuvieron secuestrada durante seis años, su dolor y el de otras víctimas son también símbolos potentes que nos invitan a imaginar su sufrimiento. Porque esa herida abierta hace parte de la memoria colectiva, y entender la visión de Ingrid, de que a pesar de todo vale la pena seguir luchando por la paz, nos acerca a la reconciliación que Colombia tanto necesita.



Son dos eventos inconexos, pero la simbología detrás de ellos representa la fuerza del dolor y la esperanza de que esos mismos actos contribuyan a reconstruir un nuevo relato humano donde prime el respeto a la vida. Son formas de generar sensibilidad y de mirar hacia adelante con el anhelo de que el cambio sí es posible. Porque “si hay esperanza, hay futuro”, tal como dijo Ingrid. Pero no basta con sentarse a esperar el futuro en una de esas sillas vacías, las palabras tendrán que estar acompañadas por acciones, solo así tendrán un verdadero significado. A veces necesitamos de símbolos para despertar nuestras consciencias y movilizarnos.



DIANA PARDO

@Diana_pardo