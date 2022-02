Avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres es evolucionar como sociedad. Por eso entiendo la celebración de muchos frente al fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto, porque significa romper paradigmas establecidos para facilitarles a las mujeres el ejercicio pleno de su autonomía. Significa también asumir este debate con todos sus matices, teniendo en cuenta las circunstancias de cada ser humano que se enfrenta a esta decisión.



Hace unos años trabajé para Naciones Unidas en una campaña de comunicaciones para la prevención del embarazo adolescente en la región Andina. Conocí testimonios de mujeres de trece, catorce o quince años que, por carecer de información y no haber recibido educación sexual y reproductiva en sus escuelas, terminaron trayendo al mundo a bebés no deseados en circunstancias que no hacían más que perpetuar el círculo de pobreza, falta de educación y salud que ellas mismas padecían.



Por más que la discusión sobre el aborto sea un debate moral, es también un asunto social y de salud pública. Las menores de edad que conocí durante ese proyecto no estaban preparadas para ser madres. No tenían la madurez para asumir esa responsabilidad, mucho menos los recursos necesarios para criar un hijo. Tenían que dejar de estudiar para luego tratar de conseguir un trabajo que les permitiera mantenerse a ellas y a sus niños. Lo más probable es que las niñas nacidas en ese contexto, al crecer y por la misma precaria situación social, hayan recurrido a prácticas similares.



El fallo de la Corte no es una invitación a que las mujeres aborten más. Con o sin ese fallo, los abortos seguirán. Ojalá ninguna mujer se vea en la necesidad de interrumpir un embarazo, es una decisión devastadora, aunque sea legal. Pero de llegar a esa decisión, sabremos que contará con la atención adecuada para proteger su salud y disminuir la mortalidad a la que se arriesga con prácticas ilegales y clandestinas. Avanzaremos cuando el Estado dedique mayores recursos y voluntad para dar un mejor cubrimiento en materia de educación y salud para prevenir embarazos no deseados.



El fallo de la Corte no es una conquista solamente de las mujeres. Es un paso que da Colombia para ser una sociedad más justa e inclusiva. Pero el camino sigue y la sociedad deberá adaptarse a los cambios que implican un mayor reconocimiento de la autonomía de las mujeres, y para eso habrá que seguir rompiendo paradigmas.

