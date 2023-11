Un profesor llega a enseñar a la escuela de un pueblo marcado por la pobreza, la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Un maestro logra, contra todos los pronósticos, inspirar a los estudiantes que vienen de situaciones familiares en las que poco espacio tienen para soñar. Es la historia de la película Radical, dirigida por Christopher Zalla. Ambientada en un pueblo de Tamaulipas (México), es también un retrato de la realidad de muchos pueblos en Colombia, esos donde el Estado no llega y sus habitantes viven en medio de los enfrentamientos entre bandas criminales.



El profesor Sergio Juárez, protagonizado por Eugenio Derbez, no tiene nada que perder. Por eso decide romper con todos los cánones de aprendizaje impuestos por el Estado. Se olvida del pénsum, las tareas y los exámenes, para darle curso a un método novedoso y único en el que anima a los estudiantes de sexto grado a descubrir el gusto de aprender y encontrar su propio potencial. Niños a quienes no les interesaba la escuela porque ya tenían suficiente con el drama de la vida; padres que no fomentaban el estudio, porque pensaban que sus hijos estaban destinados a vivir en el mismo círculo de pobreza en el que ellos habían vivido; a todos ellos Sergio les ofrece un faro de esperanza: precisamente el de darse cuenta de que sí es posible vivir otra vida.

Radical destaca el poder transformador de la educación en medio de circunstancias adversas siempre que se aborda con pasión y creatividad. Cuando los profesores se enfocan en nutrir las mentes y los corazones de sus alumnos, la educación deja de ser un proceso de instrucción formal para convertirse en un refugio seguro. Se convierte en un espacio donde no solo se comparten conocimientos académicos, sino donde también se cultivan valores y se crean conexiones significativas que, independientemente del entorno de vida, inspiran y liberan los talentos de cada alumno.

El mundo necesita muchos más maestros así, como Juárez: radicales, soñadores, entregados a su trabajo y convencidos de que el futuro de los niños se puede transformar a partir de la educación. Personas con la habilidad de encender en sus estudiantes la chispa del aprendizaje y de mostrarles que es posible cambiar su suerte, a pesar de las dificultades. Docentes que, más allá de impactar en la vida de los estudiantes, contribuyen a la construcción de tejido social, porque el verdadero cambio va más allá de las aulas.

