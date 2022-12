Puentes, casas y calles pintadas de azul celeste y blanco. Camisetas y banderas de todos los tamaños en cada esquina. Gritos, aplausos y saltos de alegría cada vez que su equipo mete un gol. No celebran a su propia selección; de hecho, carecen de una. Lo de ellos es el cricket y por eso siguen a un país muy distinto al suyo, lejano y distante. Los une la pasión por el fútbol. Son los fans bangladesíes de Argentina, quienes en las últimas semanas han hecho barra furibunda por los albicelestes, con un sentido de pertenencia y entusiasmo que iguala al de los propios argentinos.



Del cubrimiento periodístico del mundial de fútbol lo que más disfruto son las historias humanas que surgen y que desafortunadamente poco leemos en los medios. Esta de la fiebre argentina en Bangladés es la que más me ha llamado la atención. Son los mismos bangladesíes quienes se han encargado de compartir en las redes los videos de su hinchada. Messi se ha convertido en un ídolo; “Queremos tanto a Messi”, dicen, como si estuvieran parafraseando a Cortázar. Afiches con su foto adornan los edificios y fachadas comerciales, según los múltiples videos y fotos que se han vuelto virales.

La admiración comenzó con Diego Maradona y sus goles en el mundial del 86 en el estadio Azteca de Ciudad de México, cuando la selección argentina le ganó a Inglaterra, de quien Bangladés era colonia como parte de la India. Aquella fue la primera vez que transmitieron los partidos del mundial por televisión. La fiebre de Maradona llegó a ser tan fuerte que desde entonces los bangladesíes siguen la suerte de este equipo. Con la aparición de Messi unos años más tarde la fanaticada creció aún más.

Argentina y Bangladés no tienen relaciones diplomáticas, pero el mundo se achica con la pasión del fútbol. Se acercan las naciones, las culturas, se acerca la gente. En este caso el fútbol ha alimentado el deseo de conocer más sobre el otro país: se empezaron a generar lazos entre argentinos y bangladesíes, se crearon cuentas en redes donde la gente comparte no solo su pasión por el fútbol sino sus gustos por la música y la gastronomía. Ese nuevo conocimiento del otro con seguridad dará buenos resultados cuando ambas naciones estrechen sus relaciones comerciales. Y no sería raro que en el próximo partido de cricket los bangladesíes celebren con un buen asado. Es la magia del fútbol, que trasciende fronteras y teje vínculos entre extraños.

