Por más librerías

En la era de la inmediatez y la revolución digital, de las recomendaciones frías y sin emoción de Amazon, las librerías y los libros de papel se erigen como tesoros que, contra todos los pronósticos, siguen prefiriendo los lectores. Me gustan las librerías independientes, las de barrio, esas que además de vender libros son espacios de encuentro donde la gente se queda para tomarse un café, hojear sin prisa un libro y conversar sobre literatura.



En Bogotá hay varias que me gustan, cada una con su personalidad: Prólogo Libros, Tornamesa, Casa Tomada, El Matorral, Willborada, Merlín, San Librario, entre muchas otras. En medio de negocios de comida, cafés, edificios residenciales o de oficinas, existen rincones llenos de libros que invitan a los caminantes a detenerse. Imposible pasar por esos locales que parecen tener alma y no entrar. Más allá del ambiente, del olor a papel, a la madera de los estantes o a café, su atractivo está en los libreros; esos cómplices de los lectores que tienen un talento único para recomendar el libro a la medida de cada uno, como si fueran el mejor sastre.



La pandemia fue dura para las librerías. Hace unos días nos enteramos de la triste noticia de que Claudia Morales tomó la decisión de cerrar el Árbol de Libros en Armenia. Durante el tiempo en que el comercio no esencial tuvo que cerrar –como si las librerías no lo fueran–, el impacto en sus economías fue devastador. Muchas han sobrevivido gracias a las ventas en línea y la promoción en redes sociales. Parte de la reinvención que han tenido que hacer para subsistir está también en la oferta de talleres y conversatorios que ofrecen al público. Después de tanta virtualidad por la pandemia, los lectores quedamos ávidos de oír a los autores presentar sus libros en vivo, compartir críticas y análisis, o aprender de las nuevas tendencias literarias.



Por la selección narrativa que ofrecen, por el consejo pensado y culto del librero, por los descubrimientos que se generan, por todo eso, siempre preferiré las librerías de barrio. La conveniencia de tener el libro que queremos a un clic de nuestra mano es atractiva, no lo discuto. La tecnología puede ser una aliada de la literatura, sobre todo para llegarles a más lectores. Pero nada se compara con la calidez de una librería. Por eso seguiré refugiándome en sus estantes llenos de libros y en esa atmósfera de la que no quisiera salir nunca.

DIANA PARDO@Diana_pardo

