Nuestra voz cuenta

Pobreza, desigualdad, baja confianza. Colombia parece no salir nunca de esa espiral. Una espiral en la que las tres variables se retroalimentan entre sí: la pobreza genera desconfianza, la poca confianza reduce el crecimiento, lo que a su vez hace más difícil reducir la desigualdad. Esta es una de las conclusiones a las que llega el segundo cuaderno preliminar del ‘Informe nacional sobre desarrollo humano’ del Pnud, presentado recientemente.



Las contribuciones del informe son múltiples, pero cito una por considerarla fundamental: más allá de estudiar los indicadores objetivos para entender la desigualdad que ha existido en Colombia durante las últimas décadas, el estudio explora indicadores subjetivos. Es decir, creencias y percepciones de los ciudadanos que ayudan a entender con mayor profundidad cómo se sienten y cómo puede responder el Gobierno a sus necesidades de manera más efectiva.

El estudio destaca un factor clave en la evaluación del desarrollo humano de los colombianos: la realidad objetiva y la percepción que tienen las personas de su situación no siempre están alineadas. Esa discrepancia influye en las motivaciones de los ciudadanos de participar en la construcción de su propio desarrollo. Por ejemplo, el 30 % de los pobres extremos en Colombia no se considera pobre, mientras que el 24 % de la clase media y el 6 % de la clase alta sí se considera pobre, a pesar de que hay métricas objetivas que no los clasifica así.

Igualmente, la percepción de distribución de ingresos se aleja de la realidad. Los colombianos no somos conscientes de los niveles de desigualdad que existen. Esto implica que los que más tienen no están dispuestos a pagar más impuestos y que los que menos tienen no exigen políticas de redistribución, lo que perpetúa la desigualdad.

El informe del Pnud (cuyo documento final será entregado en noviembre de este año), nos muestra que todavía queda un largo camino por recorrer en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Sus hallazgos representan una guía por medio de la cual el Gobierno podría impactar de manera efectiva en el bienestar de la población. No se trata solamente de mejorar las estadísticas, sino de abordar las preocupaciones de la gente para incidir en su capacidad de desarrollarse a plenitud. Solo así se puede lograr un desarrollo humano sostenible que mejore sustancialmente la vida de los colombianos.

