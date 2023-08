Monólogos sordos

Mi hermano tiene una expresión que lo saca de apuros cuando la persona con quien habla se explaya en una diatriba eterna y sin sentido. “Qué barbaridad”, dice una y otra vez moviendo la cabeza de lado a lado, mientras el otro no para de hablar. Es una respuesta efectiva que le permite seguir con decoro la perorata de esos individuos que se adueñan de la palabra y no parecen tener oídos sino para su propia voz. Preguntan cualquier cosa para luego profundizar en lo que a ellos les parece, convirtiéndose en protagonistas de su propia narrativa.



Hay personas así, tienen la habilidad (o incapacidad, más bien), de transformar cualquier tema, por más trivial que sea, en un pretexto para mostrar sus hazañas. Ignoran la riqueza de la interacción humana, pobres. Si se habla del clima, ellos vivieron la experiencia más difícil con un huracán que les tocó afrontar en el Caribe; si uno menciona una buena película que vio el día anterior, el otro salta con una mejor, y nos cuenta el argumento, la analiza y la critica. Si uno osa comentar sobre alguna dolencia de salud, ellos han pasado por ahí también, cómo no. No importa el asunto que sea, estos personajes siempre logran tejer historias alrededor de ellos mismos.

Hace unos días una amiga escritora presentó su último libro de cuentos ante un auditorio lleno de gente. Al final de la presentación me acerqué a saludarla y oí que el hombre frente a mí le contaba que él también escribía cuentos, pero que ahora acababa de publicar una novela, y que iba a donar las regalías a no sé qué fundación de educación, porque es que hay que ver las desigualdades en que vivimos y cómo la educación es la única salida, y blablablá. Mi amiga lo miraba en silencio asintiendo con la cabeza como si fuera un muñeco de taxi, hasta que me vio y me pidió auxilio para que los interrumpiera.

Ignoro si esos egos sordos son conscientes de su limitación, pero aquí va una sugerencia: dejen espacio para el diálogo auténtico. Abandonen por un momento su plataforma personal y escuchen lo que la otra persona tiene que decir. El intercambio de ideas no es un baile individual. Es a través de las conversaciones como las personas se conectan y comparten reflexiones y risas. Lo otro es un monólogo infinito que solo refuerza la soledad de la autocomplacencia y en donde no nos queda más remedio que mover la cabeza de lado a lado y decir: qué barbaridad.

