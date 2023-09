Metaversos

Un breve video de TikTok que se ha hecho viral logra capturar la esencia de Berlín de una manera que nos hace cuestionar la naturaleza de nuestra realidad contemporánea. “Berlín es lo más cercano que usted puede estar del metaverso”, escribe el usuario de TikTok.



En el video aparece en un primer plano un hombre caminando sin prisa, su barba larga y desaliñada evoca la figura legendaria de Rasputín. Un saxofonista toca un jazz suave creando una banda sonora en tiempo real para quienes circulan a esa hora por la plaza. Al lado, una mujer con un morral en la espalda lleva el ritmo con el cuerpo, baila sin despegar los pies del suelo. Sonríe, al igual que lo hacen unos niños que corren a su alrededor.

A lo lejos, una pareja de novios, él de esmoquin y ella de vestido blanco y flores en la cabeza, se toma fotos con la ciudad como testigo. Un hombre joven pasa velozmente en patineta, mientras que un grupo de seis personas circula en una bicicleta de ocho ruedas, provocando sonrisas y asombro. Más allá, un par de ancianos conversan animadamente, y otros disfrutan sentados en un café, viendo la vida pasar. Cada uno está en lo suyo, sin importarle lo que los demás estén haciendo. Nadie parece darse cuenta de que están siendo grabados.

Todo esto sucede frente a la Puerta de Brandenburgo, un símbolo icónico de la historia y la reunificación de Alemania. Este monumento sirve como telón de fondo para las interacciones humanas, la música en vivo y las expresiones individuales que caracterizan a Berlín. Las escenas cotidianas, donde lo inesperado es la norma, parecen fusionar la realidad virtual y la física. Quizás otras ciudades capturen escenas similares a las del video, pero la manera como en Berlín la historia se funde con el presente, es única. Es única también la mezcla de culturas y estilos de vida, la celebración de la diversidad y el espacio que se ofrece para que cada individuo encuentre su lugar en ese fascinante mosaico urbano.

Estoy de acuerdo con el tiktoquero de que Berlín nos ofrece una pista de lo que puede ser el metaverso. Pero más allá de eso, su apunte me deja pensando: ¿y si el metaverso no es solo un lugar virtual, sino una realidad que se está haciendo cada vez más presente en nuestra vida cotidiana? La tecnología se ha integrado tanto en nuestras vidas que quizás ya no logramos distinguir entre lo real y lo virtual. ¿O será que ya estamos viviendo dentro del metaverso y no nos hemos dado cuenta?

DIANA PARDO

