Mejor sin foto

La imagen me impactó: un grupo de mujeres muy bien vestidas posando al lado de unos niños pobres de miradas tristes y caras sucias. La leyenda que acompañaba la foto de Instagram hacía referencia a la contribución que estaban haciendo para determinada fundación de niños huérfanos en un pueblo en el suroriente colombiano. No había información sobre el proyecto, mucho menos un enlace en donde la gente pudiera donar. La imagen me llevó a opinar en mi cuenta de Twitter a propósito de las personas que les gusta dejar registro fotográfico cuando apoyan causas sociales. Decía que admiro a la gente que contribuye, pero no estoy de acuerdo en que se saquen una foto y menos aún que la suban a las redes sociales.(Lea además: Hasta que todos estemos a salvo)

Mucha gente se mostró de acuerdo, pero muchos otros opinaron que, al contrario, publicar fotos sirve de ejemplo para que los demás se animen a contribuir. Sus respuestas me dejaron pensando y me invitaron a profundizar sobre el tema. Por eso me gusta Twitter.



Promover las causas sociales en las redes sociales es muy importante. Es una manera de generar conciencia sobre la responsabilidad que tenemos todos –incluyendo las empresas– de dar y servir, y una forma de mostrar iniciativas en las que se puede aportar. Hay mucha gente que quisiera ayudar y no sabe cómo hacerlo. Incluso hay aplicaciones que facilitan esa labor, bienvenidas todas. Pero hay una gran diferencia entre eso y mostrar fotos de la donación o trabajo voluntario. Lo segundo no es más que un interés ególatra de autopromoción que desvirtúa el objetivo de servir.



La publicidad del trabajo voluntario es muy frecuente en los casos de misiones especiales para ayudar con determinadas causas: ayuda en Haití posterremoto, construcción de caminos veredales con una ONG, por poner un ejemplo. El escenario varía, pero casi siempre es el mismo: cualquier país del tercer mundo puede servir de telón de fondo para esas fotos. En ningún caso critico esas misiones, pero sí la intención con que mucha gente las emprende y la forma como hacen publicidad de su obra.



¿Cuál es la razón que nos lleva a apoyar una causa social? ¿Buscamos acaso una gratificación personal al hacerlo? ¿O queremos verdaderamente generar un impacto? Hay miles de causas sociales que apoyar, y sin duda tenemos la responsabilidad de contribuir a la sociedad. Pero no hay necesidad de avisarles a los seguidores de Instagram cada vez que lo hacemos. Mejor sin foto.

