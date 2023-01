Me quedo con el talento

A mí tampoco me cae bien el señor Mario Vargas Llosa. Me pasa como a Melba Escobar, quien la semana pasada escribió su columna en este mismo diario sobre cómo el carácter del escritor la ha frustrado, hasta el punto de dudar si merece seguir llamándolo “maestro”. Como a Melba, su faceta social de tabloide me aburre profundamente, aunque en mi caso lo que más le critico son sus posturas políticas, sus opiniones antidemocráticas, sus apoyos a candidatos populistas que otrora fueron sus enemigos, como Keiko Fujimori.



Pero a pesar de sus posturas equivocadas, de su injerencia en la vida política de algunos países en plenos ciclos electorales, de sus desagradables declaraciones en torno a su ruptura con Isabel Presley, a pesar de todo eso, yo sigo admirando al escritor Vargas Llosa. Prefiero su faceta de contador de historias. Antepongo su imaginación, su chispa y manejo de la técnica narrativa a cualquier otro aspecto de su condición humana. Sus salidas en falso no opacan su obra.

No he vuelto a leer una novela con un andamiaje igual al de La casa verde. No me he indignado hasta las lágrimas con retratos de dictadores como lo he hecho con La fiesta del chivo. Tampoco me he reído tanto como lo hice cuando leí La tía Julia y el escribidor.

Entiendo las antipatías que despierta Vargas Llosa. Y no está solo. Grandes escritores, cineastas, actores y actrices que han sobresalido en sus campos han tenido vidas privadas cuestionables que los han hecho perder fans a lo largo del camino. ¿Se merecía Woody Allen en 2014 recibir el Globo de Oro por su trayectoria artística a pesar de las acusaciones de abuso de menores en su contra? ¿Qué tal el escándalo de Pablo Neruda, el poeta que le escribía al amor y acabó abandonando a su hija discapacitada? Ni qué decir del escritor francés Louis-Ferdinand Céline, que ensombreció su legado literario por sus posiciones antisemitas. Pablo Picasso era machista y misógino, y sin embargo jamás dejaré de admirar el Guernica.

No se trata de aceptar la dudosa moral de algunos artistas, se debe rechazar y hasta censurar. Pero podemos separar el arte del artista para seguir apreciando su obra. Quizás sería preferible no saber nada de los genios cuyo trabajo creativo respetamos. No me interesan sus vidas privadas. Por eso sigo admirando el legado literario de Vargas Llosa. Aunque él me caiga mal, muy mal, pero me quedo con su talento.

