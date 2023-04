Empleada del servicio, muchacha, mucama. Hasta sirvienta, he oído que llaman algunos a las personas que trabajan en el servicio doméstico. Entre 11 y 18 millones de personas se dedican a este tipo de trabajo en América Latina, de las cuales el 93 % son mujeres, según la Cepal. Muchas de ellas son migrantes, desplazadas en su propio país o en uno ajeno. Un oficio que tradicionalmente ha sido excluido de los derechos laborales básicos, sin siquiera mediar un contrato de trabajo escrito.



Aunque su servicio se vuelve parte fundamental de la organización de muchas familias, su contribución no es suficientemente valorada. Son objeto de discriminación y en muchos casos maltrato. De esa realidad habla la abogada y escritora chilena Alia Trabucco Zerán en su última novela, Limpia (Lumen, 2022). A través de un relato en primera persona y una prosa impecable y llena de fuerza, la autora explora las desigualdades sociales y falta de reconocimiento hacia las personas que se dedican al servicio doméstico.

Estela García, la protagonista, es una joven que dejó el campo y a su mamá para trabajar en Santiago de Chile como interna en una casa de familia: una pareja y una niña pequeña. La señora de la casa no duda en contratarla cuando la entrevista, a pesar de que es evidente que Estela no tiene mucha experiencia: “A la señora le había gustado mi blusa blanca, (...) y que en ningún momento me hubiese atrevido a sostenerle la mirada”, relata Estela. Solo una frase basta para expresar el clasismo.

La casa es un entorno de permanente tensión: un médico obsesionado con que su hija sea perfecta, una mujer abogada que trabaja todo el día y llega a la casa agotada, “como si el cansancio fuera la mayor evidencia de su éxito”, y una niña mimada que se siente abandonada por sus padres y canaliza su rabia hacia la empleada. “La niña me miraba llena de odio, aunque ese odio no estuviera dirigido a mí”. Al mismo tiempo, en la ciudad estallan las revueltas sociales, como si el descontento en las calles fuera un espejo de lo que ocurre en el interior de esa casa.

El mayor logro de Trabucco en esta novela es el de invitarnos a pensar. No que sea un relato con moraleja, que no lo es, ni se trata de una visión moralista, que tampoco. La grandeza estriba en que, a través de la sencillez del relato, nos vamos haciendo nuestras propias preguntas, entendiendo las dinámicas de clase que en el texto son de Chile, pero podrían ser de cualquier lugar en América Latina.

