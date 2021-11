La casa de infancia de Diego Armando Maradona, en el suburbio de Villa Fiorito en Buenos Aires, fue declarada hace unos días lugar histórico nacional. Al comienzo leí la noticia con escepticismo, pensando en que quizás sea una manera más de seguir alimentando el culto que existe hacia el astro del fútbol argentino; pero luego me puse en los zapatos de los hinchas que han estado celebrando el hecho de tener un lugar en donde recordar a su ídolo. Y es que hay algo de mágico en visitar los lugares donde vivieron los personajes que nos han dejado huella.



(También le puede interesar: Elegir el mañana)

En mi caso, prefiero visitar las residencias de los escritores a quienes admiro. Recorrer esos espacios personales es conocer la parte más humana, ver más allá de su obra literaria; es sumergirse en sus vidas, imaginarse su cotidianidad, su relación con lo doméstico, sus obsesiones y sueños.



Hay países que han sabido aprovechar el valor de mantener las casas de sus escritores y las han convertido en museos. Es una forma de preservar la cultura y de atraer turismo. He tenido la fortuna de visitar algunas. Pero quizás la que más me ha emocionado haya sido la visita que hice hace unos años a la casa de Pablo Neruda, en el barrio Bellavista de Santiago de Chile. El poeta la bautizó La Chascona, en alusión a la melena rebelde de su amada Matilde Urrutia, con quien construyó y habitó la casa.



Su arquitectura es peculiar, parece un barco empotrado en la ladera de una montaña; tiene un gran jardín lleno de árboles y flores en el que es fácil imaginarse a Neruda disfrutando de un vino. Hay tres recintos desconectados: el área social, en una planta; la habitación, en otra, y en la más alta, la biblioteca. La casa está conservada de tal forma que los visitantes puedan apreciar la personalidad del poeta, su obsesión con el mar y los viajes que hizo.



La sala, con un amplio ventanal que mira hacia la cordillera, está llena de objetos raros como faroles, caracoles, títeres, muñecos de madera y cajas de música. El comedor, dominado por una mesa larga y una estantería llena de copas y platos de los más variados colores, nos lleva a imaginar largas noches de tertulias literarias de Neruda con sus amigos. La Chascona es un testimonio vivo del poeta, la estancia de alguien que amó la vida y la vivió plenamente, como el verso grabado en una de las paredes a la entrada de la casa: “Pero porque pido silencio / no crean que voy a morirme: / me pasa todo lo contrario: / sucede que voy a vivirme”.

DIANA PARDO@Diana_pardo

(Lea todas las columnas de Diana Pardo en EL TIEMPO, aquí)