Instantáneas de museo

En medio de la incertidumbre y el miedo que han prevalecido en la actual campaña política, conviene hacer un alto y recurrir por un momento a las cosas que nos alegran la vida. Para mí, ese escape está en la literatura o el arte. Es lunes festivo y hay mucha gente visitando el Moma en San Francisco. Me detengo frente a un cuadro de Mark Rothko y me siento en una banca para contemplarlo sin prisa. Me emocionan la fuerza del color, el contraste entre el azul oscuro y ese rojo intenso que parece arder; me conmueve la luz que emana y se proyecta a todo el recinto de paredes blancas, inmaculadas. El cuadro me lleva a las risas de mis hijos cuando eran chiquitos, a las manos cálidas de mi madre, al sol que entra por la ventana en mi habitación por las mañanas. Al mar.

Dos hombres cuarentones conversan frente al cuadro y oigo que uno dice: –No sé qué es lo que tiene esta obra, pero me llega al alma. –Yo, en cambio –le dice el amigo–, no le veo la gracia. El otro no le contesta, no le importa, está ensimismado. Una viejita de pelo blanco le dice al que parece ser su esposo: “El azul es como un océano. Van cogidos de la mano y no paran de conversar, ‘como siempre estaban mis papás’, pienso con nostalgia y se me encharcan los ojos. Ahora que mi mente se va para allá veo el cuadro distinto, los colores ahora se tornan menos brillantes.



Al otro lado, un grupo de mujeres comentan entre ellas y una dice: –Esos artistas rusos son únicos, su arte es una experiencia religiosa. –Ah, ¿es ruso Rothko? –pregunta otra–, siempre pensé que era americano–. Para salir de la duda buscan en Google. Sí, nació en Rusia, pero vivió en Estados Unidos. Yo me quedo con la frase de “la experiencia religiosa”, me parece potente y me atrevo a preguntarle qué fue lo que quiso decir, y responde: “Pues eso, que es una experiencia mística.



Cada uno tiene una lectura distinta. Y como en la vida misma, nuestra visión depende de las vivencias previas, de los aprendizajes que hemos tenido y de estar abiertos a otras miradas. No existe una sola respuesta posible para interpretar una obra de arte. De pronto se acerca un niño de unos siete años, se para frente al cuadro y le dice a su mamá: “Mira, ma, ¡un atardecer como el que vimos con la abuela!”. Entonces pienso que la finalidad del arte es justamente eso: provocar sensaciones. No importa si vemos un cuadrado con dos colores, o el mar, o un atardecer. Lo que importa es lo que nos haga sentir.

