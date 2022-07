Tengo que confesar que poca atención le he prestado a la letra del himno nacional. Lo he cantado miles de veces, desde los viernes de izada de bandera en el colegio cuando cruzaba los dedos para que no fueran a cantar más de una estrofa, en esa fila interminable del medio día a rayo del sol. Y es que nuestro himno es largo —tiene once estrofas—, aunque sea el segundo más lindo del mundo después de la Marsellesa. (¿De dónde habrá salido semejante rumor?)



El himno suena en la radio y televisión todos los días a las seis de la mañana y de la tarde, marcando el inicio y el fin de la jornada, desde que una ley de la República así lo estipulara en 1995. Es una forma de fortalecer el vínculo de los ciudadanos con uno de los símbolos patrios más importantes. Lo oímos también en los eventos oficiales y lo cantamos con emoción en cada partido de fútbol en el que juega nuestra selección. Ahí somos uno, y el “Oh Gloria Inmarcesible” resuena en nuestro corazón en vilo por la anticipación del partido.



El himno nacional es una expresión de identidad, refleja el origen e historia de un país. Decía que poca atención le había puesto a la letra —hay cosas que hacemos desde niños en piloto automático—hasta que la semana pasada me enteré, gracias a Daniel Samper Ospina, que la Orquesta Filarmónica de Bogotá hace un año lanzó una convocatoria invitando a los ciudadanos a participar en la resignificación del himno. En el mismo sentido, el grupo musical de Tumaco, Plu con Pla, compuso una nueva canción en la que dan un nuevo alcance al término “inmarcesible”, que según la RAE quiere decir “que no se marchita más”. Plu con Pla le canta a una sociedad justa, diversa, equitativa; les canta a los territorios y a nuevas independencias, más allá de la de la madre patria.



El himno nos debe representar y unir como colombianos. Debemos sentir una conexión con su letra. Por eso revisar y actualizar algunas palabras o estrofas no es una locura, y de hecho varios países así lo han hecho a medida que la sociedad ha avanzado. Tenemos el caso de Canadá que hizo un ajuste mínimo en la letra para promover la igualdad de género; o Australia, que modificó unas pocas palabras para reconocer su origen indígena. Aplaudo las iniciativas de los artistas que han abierto el debate de darle un nuevo significado a nuestro himno, porque Colombia ha evolucionado y hoy somos mucho más que el poema que Rafael Núñez escribió en 1887.

