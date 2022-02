Formas de narrarnos

Elegir la forma de contarnos es elegir nuestro destino. Tuve el privilegio de asistir al Hay Festival en Cartagena de Indias el pasado mes de enero. Presencié varios conversatorios sobre temas literarios y políticos y encontré un hilo conductor entre ellos: la necesidad de los seres humanos, en cualquier geografía, de desarrollar un relato que nos defina, que resalte nuestra identidad y nos genere esperanza.



Los colombianos necesitamos una nueva forma de narrarnos. Lo mencionó el padre Francisco de Roux al referirse al objetivo de la Comisión de la Verdad, que no es otro sino contar el sufrimiento que ha vivido el país a lo largo de más de sesenta años. “El día que tengamos el coraje de decir ‘esto es lo que hemos sido’, ahí habremos avanzado”, dijo. La sociedad sigue dividida aun después de la firma del acuerdo de paz en el que muchos pensamos sería la oportunidad para redefinirnos como país. Cinco años después, en Colombia sigue imperando el relato (y la cultura) de la guerra, el pesimismo y la desilusión. Es la violencia la que rige la forma de contarnos, la que prima en las conversaciones sociales, en los medios y en la relación de las autoridades con los ciudadanos. Nos relacionamos con quienes piensan diferente a nosotros a partir de la desconfianza, del juicio y el rechazo.



“Lo importante de la realidad es la manera de contarla”, dice Juan Villoro al hablar de su novela La tierra de la gran promesa; lo menciona Martín Caparrós cuando redefine a América Latina en su nuevo libro, Ñamérica. Y lo dice también Matt Rendell cuando habla de la determinación y disciplina de nuestros ciclistas y cómo esa resiliencia es común en todos los colombianos. Porque a veces desde afuera nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros mismos.



Cuando hablamos de violencia y pobreza endémicas, nos estamos sentenciando a no salir de ese círculo. No se trata de tapar la realidad, sino de contarnos de una manera diferente abordando otras formas de lenguaje y pensando en el futuro desde una nueva perspectiva, porque los relatos tienen la fuerza de transformar comportamientos. Hay que empezar por cambiar las narrativas mediáticas. Hacer énfasis en el significado de palabras como vida, paz, respeto, porque las palabras importan. Es necesario construir una narración donde quepan los sueños de los jóvenes y se resalten los valores democráticos. Si no cambiamos nuestro relato, estamos condenados a vivir en medio de la desesperanza.

DIANA PARDO

@Diana_pardo

