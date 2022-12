En la portada

A todos nos gusta leer autores extranjeros: clásicos, novedades, Premios Nobel. Lo que la mayoría de las veces no hacemos, sin embargo, es reconocer el trabajo de los traductores. Sin ellos, nuestro acceso a otras culturas sería limitado. Nos privaríamos de conocer las grandes obras universales que han marcado la historia de la humanidad. Nos quedaríamos sin saber quién es Gregorio Samsa, quiénes los hermanos Karamazov, o Romeo y Julieta, a no ser que habláramos alemán, ruso e inglés. Ignoraríamos la historia detrás de Los Miserables, y en Francia, ¡ay!, sabrían menos de Colombia por no poder leer Cien años de soledad.



Traducir textos literarios no debe ser tarea fácil. Se requiere tener la capacidad de entender el significado que el autor quiso darle a un texto al momento de escribirlo, más allá de traducir literalmente las palabras. Es comprender la cultura y la emoción implícita en un escrito. Es hacerle llegar a los lectores los aromas, los paisajes, los sonidos que se desprenden de una obra en el idioma original; es acercarnos a un determinado periodo histórico sin que nos sea lejano. Y es también respetar el proceso creativo, la voz, el ritmo y el estilo propio del autor.

Recientemente Seix Barral publicó el volumen de Cuentos completos de Virginia Woolf, una de las grandes voces de la literatura universal. Son dieciocho relatos póstumos que su esposo sacó a la luz bajo el título de “A Haunted House and Other Short Stories”. La traducción estuvo a cargo del Colectivo Barbárika, un grupo de catorce intérpretes colombianos liderados por Mateo Cardona, con amplia experiencia en el campo y apasionados por la literatura. Es la primera vez que una de las obras de Woolf es traducida en Colombia.

La traducción literaria es una labor poco reconocida en nuestro país. No se ofrecen las oportunidades de educación necesarias ni mucho menos las condiciones contractuales óptimas para poder dedicarse a este oficio. Contamos con grandes traductores que muchas veces pasan agachados. Ojalá el esfuerzo del Colectivo Barbárika contribuya a generar conciencia sobre el aporte inconmensurable de estos profesionales de la palabra en la difusión de la literatura. Queremos leer más autores extranjeros traducidos por intérpretes colombianos. Y queremos, además, ver sus nombres en las portadas de los libros.

Posdata: Duele en el alma la muerte de Mauricio Lleras, fundador de Prólogo Libros.

¡Qué falta infinita la que va a hacer!

DIANA PARDO

