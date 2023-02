El tiempo vuela

Hace unos días los medios registraron la noticia de que el núcleo de la tierra se ha frenado, y una de las consecuencias es que los días se podrían acortar. Solo serían milésimas de segundos, mucho menos de lo que ya de por sí los adultos percibimos se han acortado, y no precisamente por las variaciones del movimiento de la Tierra. Y es que es un hecho que a medida que envejecemos sentimos que la vida transcurre a mayor velocidad. ¿Será porque en realidad nos quedan menos años sobre la tierra de los que ya hemos vivido?



Los niños no tienen concepción del tiempo. Para ellos las horas se miden en las actividades que hacen. De nada sirve un reloj, no les hace falta. “¿Hoy ya es mañana?”. “¿Ya es por la tarde?”, me preguntaba mi hijo cuando era chiquito, a propósito de referencias que yo le daba para salir a dar un paseo, o visitar a un amigo. Eso de vivir en el presente los niños lo tienen claro. Tampoco se la pasan preocupados por el paso de los días. Jamás oiremos a un niño decir: ¡Cómo se pasa el tiempo de rápido! Para ellos es eterno, aunque no se detengan siquiera a considerarlo de esa manera.

Cuando yo era niña me parecía que las vacaciones de Navidad duraban mucho, cuando en realidad eran solo de dos semanas. Era un espacio suficiente para sentir el olor a tierra caliente tan pronto nos bajábamos del carro en Sasaima, para hacer paseos al río y caminar en la oscuridad muertos del miedo por los murciélagos que revoloteaban sobre nuestras cabezas. Los días eran largos y no nos preguntábamos qué haríamos al día siguiente, o el día después, porque nos bastaba con la actividad del momento, con el agua fría del río, las paletas del pueblo, la mesa larga con todos los primos.

A medida que vamos creciendo somos más conscientes de las páginas del calendario. Los cambios de la vida se empiezan a notar: vamos al colegio, a la universidad, nos enamoramos, tenemos nuestros primeros trabajos, nos cambiamos de casas, tenemos hijos, vemos morir a los abuelos y envejecer a nuestros padres. Pasan los veranos, los inviernos y en el trópico los días de sequías y de lluvias. Pasa, todo pasa, y vamos teniendo menos tiempo para experimentar esos cambios. Pero el paso del tiempo es relativo y depende de cada uno cómo escojamos vivirlo. Llenarnos de nuevas vivencias ayuda a que, como los niños, nos enfoquemos a vivir en el hoy. Sin tener que repetirnos que el tiempo vuela. Sin mirar los relojes ni los almanaques.

DIANA PARDO@Diana_Pardo

