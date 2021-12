El aire que respiro

Escribo para entender lo que nos pasa y para descifrar enigmas. Porque al hacerlo me siento libre y dejo volar historias de otros: la madre que lleva buscando más de diez años a su hijo desaparecido; el viejo amante de los libros que habita en las calles de San Francisco; el pescador de ojos tristes de un pueblo de Bolívar; el campesino que perdió una pierna en una mina, que se levanta con la aurora a recoger café en las montañas de Nariño.



Lo hago como un acto de rebeldía, para llevar un mensaje de optimismo en medio de la incertidumbre y el caos. Para combatir la apatía, el miedo y la angustia. Para nombrar la verdad y romper el silencio. Porque lo que no se narra es como si no hubiese existido.



Para describir la sensación del viento en la cara cuando corro, el amor que siento al abrazar a mis hijos, o cómo me conmueve un buen libro. También porque es la mejor manera de interpretar sueños, inventar historias y prevenir el tedio. Porque así logro compartir lo que mis sentidos y mi alma recogen cuando viajo, cuando un anciano me cuenta de sus viejos amores, o cuando veo un perro que sigue ciegamente a su dueño por el borde de la calle que habita, flacos y sucios los dos, pero felices.



Escribo también para sanar cicatrices y desandar despedidas. Como una forma de retroceder el tiempo, imaginar escenarios que ya no fueron posibles, descubrir certezas y abrazar recuerdos. Para reivindicar la belleza de las cosas sencillas, esa que nos salva del delirio; abrigar rituales y celebrar la vida. Para compartir el entusiasmo de una ciudad que se despierta al alba, de los panaderos que comienzan el día y nos embriagan con un pan recién horneado; para ser consciente de la respiración pausada de un bebé dormido. Para describir el mar y la nieve y el verde y los ríos.



Para dibujar el mundo que quisiera recorrer, para nombrar el dolor y también el hastío, porque la palabra actúa como antídoto contra el olvido y puede ser bálsamo ante la nostalgia. Porque al hacerlo me acerco a los que ya se fueron, porque rescato sus miradas y sus abrazos largos, las conversaciones y las risas. Lo hago también porque me duele mi país, porque no tolero la injusticia; para rendirles un homenaje a los muertos inocentes, los de ahora, los de antes, los que luchan.



Por eso escribo. Porque las palabras son el aire que respiro.

