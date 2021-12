Deseos de Año Nuevo

Cada primero de enero marca un nuevo comienzo. Nos llenamos de buenos deseos, de intenciones y propósitos para alimentarnos bien, hacer ejercicio, aprender cosas nuevas. El año luce frente a nosotros como un lienzo en blanco que podemos pintar a nuestro antojo. A pesar de las dificultades que aparecen en el camino, tenemos la capacidad para seguir la vida con ilusión, con aspiraciones y metas. De seguir viviendo con alegría. De eso se trata vivir.



(También le puede interesar: El aire que respiro)

Yo aspiro a que la energía del nuevo año me lleve también a pensar en cómo puedo aportar más a la sociedad. Hace unos meses leí una carta de una madre a la directora de El País de España, en la que contaba que la máxima aspiración de su hija era ser segundo violín en una orquesta. El titulo era 'La felicidad del segundo violín', y decía que el sueño de su hija no era ser la violinista principal, sino el violín de apoyo que hace que la orquesta completa logre transformar las notas musicales en una sinfonía.

La carta invitaba al debate sobre cómo el mundo en el que vivimos premia a quienes levantan la mano, a quienes figuran, a los protagonistas de las historias. Pero a mí me hizo reflexionar sobre la importancia de los roles y la acción colectiva para lograr resultados. Todos los instrumentos de la orquesta son necesarios. Jamás la sinfonía sonaría igual sin esos segundos violines, sin el triángulo o los platillos, aunque su papel sea tocar solo un par de veces durante el concierto.



Hay labores discretas que sirven de apoyo a quienes muestran la cara en el momento de la acción. En un equipo deportivo, en un coro, cada aporte cuenta, y sin la presencia de cada uno no se lograría un buen resultado. Lo mismo en la sociedad. Pretender que solo los líderes –los violinistas principales o los directores de orquesta– logren construir el país que queremos es una quimera. En otra columna me referí a la importancia de convertirnos en los agentes del cambio que queremos. Y eso implica ser segundos o terceros violinistas.



Aportemos desde lo que sabemos hacer para construir ciudadanía, para transformar la cultura de la mentira, de la desconfianza y de la corrupción. Un pequeño acto individual puede tener un profundo impacto a nivel global. Ser conscientes de ello nos anima a volvernos más solidarios, empáticos y generosos. Que este año que comienza nos planteemos de qué manera podemos contribuir a generar esperanza, para que entre todos vayamos perfeccionando la sinfonía que queremos oír.

DIANA PARDO@Diana_Pardo

(Lea todas las columnas de Diana Pardo en EL TIEMPO, aquí)