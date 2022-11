“¿Qué es lo que más te gusta de ti?”, le preguntó la profesora a mi hija cuando tenía cinco años y estaba en kínder. “Que me puedo mover”, le contestó ella. “¿Y qué es lo que más te gusta de tu mamá?” “Que puede ver”. “¿Qué te hace feliz?”, “la vida”, respondió. Fueron respuestas inusuales para esa edad y por eso la profesora las compartió conmigo. Agradecí en ese momento –y aun hoy lo hago– la conciencia de mi hija para apreciar esos regalos inmensos que nos ha dado la vida y que muchas veces dejamos pasar de largo por considerarlos normales.



(También le puede interesar: ‘Toy Stories’)

Cuento esta anécdota a propósito del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos la semana que viene y me lleva a pensar en la importancia de la gratitud. De tantas fiestas y tradiciones que hay en ese país, es la que más me gusta por el significado que encierra. Aunque, claro, la gratitud debe estar presente todos los días. En la conversación con la profesora mi hija no estaba dando las gracias, pero su respuesta denotaba un grado de gratitud muy alto. Un sentimiento genuino y profundo, aunque sencillo. Un sentimiento que me ha hecho consciente de vivir, yo misma, agradecida.

Siempre tendremos razones para sentirnos agradecidos, así estemos pasando por un momento difícil. Agradecer por el aire que respiramos, por la salud, la familia, por tener un trabajo con propósito y tener amor en nuestras vidas. Por poder abrazar a quienes queremos y marcar la diferencia a través de nuestros actos en otros. Dar las gracias por tener capacidad de asombro, de gozo, de servicio. Agradecer la tierra húmeda bajo nuestros pies descalzos, el pelo suave de nuestras mascotas y las sonrisas de nuestros hijos. Dar las gracias por la música, por el arte, el cine y los libros. También por los mangos y duraznos jugosos y dulces.

Agradecer las salidas y puestas del sol; el olor del mar y de la lluvia, el sonido del agua cuando cae sobre el techo que nos da refugio. Agradecer las veces que nos hemos despertado al alba y nos hemos encontrado con la mirada de la persona que amamos. Dar las gracias por los silencios, porque pueden guardar un mensaje a gritos. Sentirnos agradecidos por los maestros, por los lazos que tejemos con los amigos, por la huella profunda que dejan en nuestras vidas. También por las lágrimas y la risa.

Sentir gratitud por poder cantar, bailar, amar, perdonar, viajar, aprender, besar. Dar las gracias, siempre, por el milagro de estar vivos.

DIANA PARDO@Diana_pardo

(Lea todas las columnas de Diana Pardo en EL TIEMPO, aquí)