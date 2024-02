Contra el maniqueísmo

Me atraen los libros que me invitan a pensar, a cuestionar verdades establecidas, libros que desafían creencias arraigadas. Por eso disfruté leyendo Conquistadores e indios: la historia no contada, de Carl Langebaeck, y escuchando la charla del autor con Juan Carlos Flórez en el Hay Festival en Cartagena. A través de esta obra, Langebaeck nos invita a entender la complejidad de la conquista de América con elementos y miradas distintas a las aprendidas en los textos escolares.



El autor desmiente algunos de los mitos que rodean la conquista, sin negar que fue un período de barbarie espantoso. A través del estudio de fuentes históricas, refuta la idea de que los indígenas fueron víctimas pasivas de los españoles, incapaces de adaptarse a los cambios y resignados a su suerte. Por el contrario, destaca su capacidad para negociar y forjar alianzas con los conquistadores, aprender a usar las armas, hablar español y luchar por sus propios objetivos. De hecho, la conquista no hubiera sido posible sin ellos; servían de guías, de traductores, ayudaban a conseguir alimentos y remedios contra las enfermedades.

Otro de los mitos es que la conquista se entiende como resultado de la imposición de los valores culturales de los conquistadores. Los indígenas conservaron sus tradiciones y su forma de ver el mundo, pero supieron adaptarse y transformarse. En realidad, la identidad y la distinción entre blancos e indios no fue invento de los conquistadores, sino de la Corona y de la Iglesia, representadas en sus correspondientes burócratas encargados de diseñar la estrategia para enriquecerse y gobernar las nuevas tierras de América.

Otro de los puntos que el autor toca es que la conquista se ha visto siempre como un conflicto entre buenos y malos; se construyó una identidad que hacía ver a los españoles como los salvadores de los indígenas, negando los valores del otro. Esa es una lección que nos ayuda a comprender lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Nos entenderíamos mucho mejor hoy en día si nuestra sociedad se liberara de esa forma maniqueísta de ver la historia.

Los españoles impusieron la cultura de la escritura, a través de sus leyes y normas para regir el Nuevo Mundo, así como de sus crónicas para narrar lo que iban viviendo. Esto trajo como consecuencia que lo que quedaba escrito reflejara solo una versión, que, como escribe el autor, estaba acomodada a los intereses de los españoles. Y es que no hay una única verdad, como bien lo ha dicho también la escritora Chimananda Ngozi Adichie. La dependencia a una sola versión de los hechos puede conducir a la formación de estereotipos y a una comprensión incompleta e incluso equivocada de la historia. Eso es evidente con relación a la conquista. Por eso aplaudo el trabajo de Carl Langebaeck y recomiendo la lectura de su libro, que, además, sin perder el rigor académico, está escrito en un lenguaje ameno y sencillo, apuntando a una audiencia mucho más allá de las cátedras universitarias. Este análisis y el debate que arroja son valiosos porque nos permiten ampliar nuestra comprensión del pasado y desafiar preconcepciones. Porque, como dice Langebaeck, “la duda será siempre la mejor arma contra la imbecilidad”.

