El agente topo, el documental dirigido por la chilena Maite Alberdi y nominado al Óscar en la categoría de Mejor largometraje documental, trata de la fragilidad de la vida de las personas mayores, de su vulnerabilidad ante el mundo y del olvido que representan para la sociedad.

“La soledad es lo más grave acá”, reporta Sergio Chamy, el espía contratado por un detective privado para informar sobre posibles abusos en un centro de adultos mayores. Después de pasar tres meses en el hogar de ancianos, Sergio, que tiene 83 años e ingresó como falso paciente, observa que los residentes están bien cuidados, pero se encuentran muy solos. El documental registra conmovedoras escenas donde las personas, sobre todo las mujeres que ven en Sergio a su nuevo confidente, le cuentan que sus familiares no tienen tiempo de ir a visitarlas.



Sergio acababa de enviudar y también se sentía solo, por eso aceptó el encargo. No quería involucrarse, estaba cumpliendo su trabajo, pero acabó siendo el más querido por todos porque hizo algo que los familiares de los residentes poco o nada hacían: se acercó a ellos para conversar e interesarse por sus vidas.



Viendo este magnífico registro de la realidad, uno termina entendiendo que el paso de los años no debería truncar los sueños, que la sociedad debería dejar de creer que los viejos son un estorbo y que están solo para esperar la muerte.



Lo que pasa en ese hogar de ancianos es un reflejo del abandono y negligencia, que son también una forma de violencia, que padecen muchos adultos mayores. En lugar de someterlos al olvido, deberíamos valorar su aporte en términos del conocimiento y la experiencia que se alcanza con los años.



Ni siquiera el lenguaje ayuda para nombrar esta etapa de la vida. Tercera edad, ancianos, viejos, y ni hablar de ‘abuelitos’, que es un título peyorativo a no ser que lo digan los nietos.



Debemos, desde el Estado y como sociedad, valorar a las personas mayores y tratarlas con cariño, deferencia y respeto. Inventarnos fórmulas para tenerlos en cuenta, construir vínculos intergeneracionales para que puedan transmitir su sabiduría a los más jóvenes, y que estos a su vez puedan enseñarles a navegar el mundo de la tecnología, por ejemplo.



La expectativa de vida alcanza un promedio de 75 años en Colombia. Permitamos que a través del respeto a los mayores también aumente su deseo de vivir plenamente.



Diana Pardo@diana_pardo