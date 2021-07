Intoxicados

Cada vez que me encuentro con mi vecina en el ascensor, se queja por algo. Quizás sea solo por armar conversación, pero siempre tiene algo negativo que decir. Su mente está programada para ver solo lo peor, pobre. Si acaban de arreglar el jardín, se queja porque quedó muy mal cortado el pasto: “¿Viste las matas tan horribles que pusieron en la entrada? Parece una selva”. Si de la limpieza de los corredores se trata, es la única que ve unas manchas de café en el piso. Ve problemas donde nadie más los ve. Yo trato de refutarle cada cosa que dice, pero ella parece no oírme. Sufre.

Muchos colombianos se parecen a la señora de mi edificio. La crítica permanente es lo que prima en sus cabezas. Es la condición que los mueve a relacionarse con los demás, lo que domina sus conversaciones, visiones y actitud pasiva. Se quejan todo el día, pero hacen poco para transformar las situaciones que los martirizan.



El cúmulo de las críticas y la mala onda lo vi la semana pasada cuando salió el tráiler de la película Encanto, la última producción de Disney, dirigida por Byron Howard con música de Lin-Manuel Miranda, cuya trama se desarrolla en las montañas de Colombia. Bastó solo ese minuto y medio de duración de un teaser que nos muestra un ambiente colorido y alegre con rasgos muy típicos colombianos, para que mucha gente se dedicara a despotricar en redes sociales sobre lo mal que nos retratan y sobre lo absurdo que es pintar una vida tan colorida desconociendo todos los males que se viven en el país. ¡Es una película de Disney!



Al menos deberíamos ver la película completa, que se estrena en noviembre, para poder discutir si efectivamente retrata o no a Colombia. Es muy típico de estos tiempos formarnos una opinión con un tráiler, sin ver el cuadro completo. Y no me refiero solo al cine. Por eso nos quedamos con frases o imágenes sacadas de contexto, que la mayoría de las veces nos llevan a conclusiones simplistas y sesgadas.



La indignación es buena cuando se usa como motor para transformar realidades hacia lo positivo; pero si nos quedamos en la queja continua, en el lamento eterno, nos vamos a hundir en un lodazal del que será difícil salir. No seamos la vecina de mi edificio. No nos intoxiquemos con nuestro propio veneno. Ser optimistas no es desconocer la realidad. Es estar con los ojos abiertos para que, a pesar de los problemas, no nos perdamos de la magia que también existe a nuestro alrededor.



Diana Pardo@Diana_pardo