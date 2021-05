‘Colombia es el país más acogedor del mundo’, es el nuevo lema que ProColombia, a través de Marca País, utilizará para promover nuestra imagen en el exterior. Entiendo que se llegó a esta frase después de un estudio cualitativo riguroso para identificar esos conceptos que más nos representan. Sin duda es un buen eslogan para atraer más turismo e inversión.

Los colombianos somos buenos anfitriones. Hacemos sentir a los turistas en casa, somos alegres y serviciales. Procuramos hacerlos partícipes de nuestras tradiciones y celebramos cuando intentan hablar español, así no lo dominen. Tenemos además una gran diversidad en términos de cultura, música, gastronomía y paisajes con aroma a café, que hacen de nuestro país un destino muy atractivo.



Afuera nos ven así: en las revistas y guías de turismo, Colombia aparece siempre como una nación diversa, colorida, de gente cálida y amable.



Pero dudo si sea también una buena frase para generar orgullo entre los colombianos, tan necesario en estos tiempos. Me llaman la atención los comentarios de la gente en redes sociales cuando hace un par de semanas salió esta noticia en los medios. Así decían algunos: “Tan acogedor que todos nos queremos ir”, “Sí, el que más acoge narcos, corruptos, paramilitares”, “¿Será que así logramos que sea un país viable para los colombianos, o solo se aplica para los de afuera?”. Las palabras ‘corrupción’, ‘delincuencia’, ‘abuso’, ‘pobreza’ se repetían a lo largo de otros tantos comentarios y, claro, responden a la realidad que estamos viviendo.



Existe una falta de coherencia entre la percepción que internamente tenemos de nosotros mismos y lo que queremos vender hacia afuera. Ojalá la campaña de ProColombia incluya un componente de ejecución interna. No porque necesitemos que nos convenzan de que somos un país acogedor. Pero nos urge sentirnos acogidos en nuestro propio territorio; necesitamos rescatar los valores positivos que nos definen y nos unen, y darnos cuenta de que, a pesar de los retos inmensos que enfrentamos, tenemos un potencial enorme. A pesar de todos los problemas y los escándalos y el caos que a veces nos agobian, contamos con el activo más importante: nuestra gente, que es alegre, echada pa’lante, resiliente, trabajadora.



Proyectar una buena imagen internacional tiene que partir de una imagen interna positiva. Porque los colombianos somos los principales embajadores de nuestro país adentro y afuera.



