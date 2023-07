La mente se pone en blanco, los cachetes se encienden, la respiración se corta. El cuerpo entero tiembla produciendo pequeños espasmos, hasta que ya no podemos más, hasta que sentimos que se nos acaba el aire, que se nos va la vida, y entonces ocurre: explotamos en una estruendosa carcajada arrastrando todo el aire que teníamos dentro. Los hombros se sacuden, lloramos de la risa y perdemos el aliento.



He sufrido de ese mal toda la vida: carcajadas a destiempo, en momentos solemnes, en espacios de absoluto silencio. Sobre todo, eso: el silencio de una iglesia, de un teatro antes de empezar un concierto, de una conferencia en la que solo se oye la voz del conferencista. El silencio hace que todos nuestros sentidos se agudicen y se pongan alerta para encontrar miles de razones chistosas que derivan en un ataque de risa. Es terrible. Se sufre.

Mis ataques empezaron cuando estaba en el colegio. Con mis amigas de entonces –que son las de la vida– pasamos momentos de mucha angustia por culpa de las carcajadas en momentos inoportunos. Me eduqué en un colegio en el que la disciplina era una de las banderas. Mis ataques de risa eran vistos como un acto de indisciplina; aunque yo les argumentaba a las profesoras que la risa era más una expresión de alegría que una falta de disciplina, nunca pude ser por completo convincente para cambiarles su enfoque.

Las medidas eran extremas: por cada carcajada nos bajaban una nota. La mínima era 7,5 sobre 10, cosa absurda cuando el estándar universal es que una materia se pierde con menos de 6. En este colegio se perdía con 7,5, lo que significaba que con tres carcajadas en un mes ya se perdía la asignatura. Yo negociaba con las profesoras para que no me bajaran tantas notas al mes, a veces me hacían caso y me guardaban la sanción para el mes siguiente, pero entonces vivía en permanente sobregiro.

Hasta que ni el poder negociador sirvió y al finalizar tercero de bachillerato mi promedio en disciplina fue de 7. Fui suspendida del colegio junto con mis amigas durante un año. Después de transcurrido ese tiempo, en mi primer día de regreso la profesora de español me pidió que leyera un texto en voz alta. Sentí el silencio de mis compañeras, la espera, la respiración contenida de mi amiga al lado, y entonces volvió a ocurrir: me puse colorada, me faltó el aire, la mente quedó en blanco y de pronto estallé en un ataque de risa incontrolable. El castigo no había servido para nada.

