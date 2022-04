A veces llegan cartas

Antes del WhatsApp, la gente escribía cartas. Antes de la inmediatez de un chat o de un correo electrónico, la gente esperaba semanas para recibir noticias de los seres queridos. A través de la correspondencia hombres y mujeres hacían confesiones, declaraban su amor o simplemente relataban el pasar de los días. Nada como las cartas para plasmar los sentimientos, expresados en la íntima soledad y protegidos por la distancia física de las personas y del tiempo.



(También le puede interesar: Baldada triste)

Las cartas han sido también fuente fundamental para conocer la historia. ¿Qué sería de la humanidad sin las cartas de Napoleón a Josefina, de Bolívar a Manuelita, o de Van Gogh a su hermano Theo?



En tiempos de guerra, la correspondencia entre soldados y sus familias representaba una ventana al mundo. Encerrados en sus trincheras, entre el fuego de morteros y bayonetas, los soldados escribían para conectarse con sus seres queridos o para enviar una señal de vida.



El periódico El Clarín ha estado publicando, desde el 2 de abril, cartas de quince soldados y oficiales del ejército que lucharon en la guerra de las Malvinas, para conmemorar el 40.º aniversario del día del desembarco del ejército argentino en las islas. Son textos íntimos y espontáneos en los que se asoman el miedo, la angustia y el deseo de regresar a una normalidad que quizás antes no apreciaban. “Quiero volver y abrazarlos a todos y no soltarlos más”, escribe uno de ellos. “Estando aquí estoy comprendiendo lo que es tener una familia”. Algunas son cartas para, así sea por escrito, estar presente en fechas importantes: “Esta es la primera carta que papá te escribe. Hoy cumples un año de vida”, le escribe un teniente a su hijo.



En otras, los remitentes piden que les manden recortes de diarios y revistas. Ahí, en la cola del mundo, no les era fácil enterarse de lo que pasaba más allá de la guerra en la que estaban luchando. Aquellas cartas se convierten en compañeras de horas desoladas, en espacios para soñar, y también en despedidas (de quince autores de esas cartas ocho perdieron la vida en la guerra).



Nunca un mensaje de texto tendrá la magia de una carta escrita a mano, mucho menos su permanencia. No tendrá, tampoco, la profundidad que se logra frente a una hoja de papel en blanco. Los chats se borran, mientras que las cartas se pueden guardar en una cajita para ser leídas muchos años después, para seguir conectándonos con los autores, como lo hacemos hoy con los soldados de las Malvinas.

DIANA PARDO@Diana_pardo

(Lea todas las columnas de Diana Pardo en EL TIEMPO, aquí)