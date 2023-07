Congreso del cambio

Dejamos el primer año de la Cámara de Representantes como uno de los años donde más se vivió a plenitud el ejercicio de la democracia. En un país con tendencias a la polarización irracional y la confrontación política que raya con la violencia, dimos ejemplo de discusión y de respeto por la diferencia. Con orgullo podemos decir que hemos dejado, desde la presidencia de la Cámara, uno de los años más garantistas de la historia de la corporación. Si hay algún legado que reivindicar es ese: nos tomamos muy en serio la democracia y las instituciones.

Como presidente, no hubo cabida para “jugaditas”, no se engavetó ningún proyecto de ley aunque discrepáramos de él, no se cercenó la palabra de nadie ni se apagaron los micrófonos. El valor característico del parlamentario es justamente ese, la “parla” y reconocimos que detrás de cada congresista hay una legitimidad respaldada por los ciudadanos que votaron por ellos. Dimos todas las garantías en tiempos y modos para los tres debates de mociones de censura impulsados por la oposición y respondimos cabalmente a sus derechos. Demostramos que sí es posible hacerlo diferente.

El cambio en el Congreso no solo implica las leyes aprobadas –donde los derechos de las mujeres, jóvenes y campesinos fueron privilegiados, con una participación del 20 % del total de 128 leyes aprobadas en la Plenaria de Cámara– sino también de reivindicar nuevas formas del ejercicio de la política. En este primer año trabajamos más horas que el promedio, tanto como para tomar conciencia y aprobar la reducción del tiempo de receso legislativo, dando ejemplo de que es posible que la clase política pueda avanzar en autorreformarse.

En una gran alianza con más de 20 organizaciones prestigiosas de la sociedad civil –como Congreso Visible, el Instituto Holandés para la Democracia, entre otros– adelantamos un plan de acción para modernizar la Cámara de Representantes, volviéndola más transparente y accesible al control social. De eso se habla poco, pero en un Congreso tan deslegitimado, nuestra respuesta fue volverlo más abierto.

Como presidente de la Cámara me da orgullo decirles al gobierno y a los colombianos que hemos cumplido este año con los dos instrumentos de política más importantes para la gestión del gobierno: la política de recaudo (reforma tributaria) y la política de inversión (Plan Nacional de Desarrollo). Con estas dos leyes, el Presidente y su gabinete ya cuentan con las herramientas para hacer un gobierno de cambio en la mayoría de los campos de la vida social. No hay excusa para que los ministros no ejecuten.

En ese sentido, aun con las reformas sociales por ser tramitadas y aprobadas, el Gobierno ya puede adelantar gran parte de las transformaciones que pueden dar cumplimiento al ideal social que hemos proferido desde la izquierda democrática y progresista: una sociedad más justa y menos empobrecida. Podemos disminuir la desigualdad económica, atacar las diferentes formas de segregación y combatir la injusticia ambiental. Programas como ‘Hambre cero’, ‘Renta ciudadana’, ‘Jóvenes en paz’, ‘Economía popular’, ‘Agua es vida’, matrícula gratuita para la universidad, entre otras, demostrarán que nuestro principal indicador de desarrollo no es el crecimiento económico ‘per se’, sino la superación de pobreza y la garantía de derechos especialmente de los sectores más vulnerables.

Queda entonces insistir en la próxima legislatura para profundizar el debate en torno a las reformas sociales de trabajo, salud y pensión, junto a las ya mencionadas de reforma de la educación y de servicios públicos. Pero el protagonismo ya no pueden ser esas discusiones legislativas, sino la acción de transformación que debe protagonizar el gobierno, cuyo horizonte es ser un auténtico gobierno popular: del pueblo y para el pueblo.

El balón lo tiene el Gobierno y ya empezó a moverlo esta semana con la experiencia exitosa en La Guajira.

DAVID RICARDO RACERO MAYORCA

