Ni héroes ni villanos

Durante 20 años he ejercido el servicio público basado en cinco principios: la política es el arte de servir a los demás y no la actividad para servirse a uno mismo, los recursos públicos son sagrados, el único jefe es el ciudadano, hacer oposición mas no llevar la contraria y construir sobre lo construido. Hoy, que el ambiente político de nuestro país está tan difícil, quiero reflexionar y alertar sobre este último. Colombia no es un juego, tampoco una película de héroes y villanos, y por creernos que estamos en una, nos estamos perdiendo oportunidades y tiempo por simplemente no querer reconocer los aciertos de los antecesores o contendores.

Pongamos un ejemplo: necesitamos construir un edificio de cinco pisos, pero cada cierto periodo de tiempo debemos cambiar al maestro de obra. Si cada vez que llega un maestro nuevo derrumba todas las bases y adelantos logrados, ¿cuándo creen que terminaríamos de levantar la edificación? Así es, nunca. De la misma manera pasa en el desarrollo de políticas públicas y programas de Estado; si no construimos sobre lo construido, seguramente nunca lograremos cerrar la brecha.



Poner en práctica este simple principio puede mejorar la situación del país. Varios casos podemos destacar a lo largo de los distintos gobiernos. En Bogotá, por ejemplo, Mockus tomó la determinación de prohibir el porte de armas, Peñalosa le dio continuidad a esta medida, Lucho la fortaleció, Petro la mantuvo y esto, entre otras cosas, es lo que ha permitido disminuir la tasa de homicidios en la capital del país.



Un sector que siempre ha predicado este principio es el de las TIC, por eso ha sido siempre referente a nivel mundial. La conectividad se convirtió en una política de Estado y no de Gobierno. Así fue como Colombia ocupó el primer puesto entre 58 países en el índice ‘Affordability Drivers Index’, que mide el avance de los países hacia un internet al alcance de toda la población. En materia de fibra óptica, el gobierno del presidente Uribe logró conectar los primeros 200 municipios, el presidente Santos continuó el trabajo y ocho años más tarde alcanzó a conectar la totalidad de los municipios de Colombia. Cada día, internet debe llegar a más hogares, y el presidente Duque trabaja en dicha labor, pero no hay que dejar de reconocer que esto es hoy posible gracias a un esfuerzo que han hecho durante años el Estado y, por supuesto, los colombianos, que a través de sus tributos lo han hecho posible.



Estos son casos de éxito y debemos seguir apostándoles a las buenas decisiones. La evolución no se logra desechando lo que sirve, sino potenciando lo que ya hay hecho para ser mejor. Los líderes y funcionarios del Estado deben ser responsables en sus determinaciones porque cada una de ellas impacta diariamente la vida de los ciudadanos.



Darle continuidad a una política y reconocer los aciertos de los demás no es muestra de debilidad, sino todo lo contrario: una prueba de un líder que sirve a la gente y piensa en su bienestar y no se enfrasca en problemas motivado por su arrogancia y peleas con sus contendores. A los líderes no les cuesta nada construir sobre lo construido; en cambio, el no hacerlo nos cuesta a todos el desarrollo del país y la posibilidad de ser mejores. El no hacerlo nos cuesta el futuro.



Ahora que tengo su atención: hablando de villanos, ¡ah villanos los del Eln!



DAVID LUNA

