Un año muy malo en seguridad vial

Las cifras de muertes viales de noviembre confirman la tendencia: 2021 puede ser el peor año histórico en muertes viales. El acumulado preliminar enero-noviembre alcanza 6.544 víctimas fatales; si se repite el promedio de los últimos dos años en diciembre (712 personas), llegaríamos a 7,256 muertes, 99 personas más que en 2016, el peor año en nuestro registro. Fallamos. Les fallamos a esas personas, a sus familias, a sus amigos.



Dentro de esos números inaceptables recordamos algunos nombres que dan cara a la tragedia: en Engativá fue atropellado el niño Esteban Viasus; en Gaira fueron atropellados los jóvenes Laura de Lima, Juan Diego Alzate, Camila Romero, Rafaela Petit, Eleonil Romero y Camila Martínez; en Chía, el niño ciclista Julián Esteban Gómez. Como las de ellos, todas las muertes viales de este año, de todos los años, eran evitables. En una década ya son 65.000 víctimas fatales, y más de 700.000 lesionadas, muchas de ellas con discapacidad permanentes.



Podemos encontrar muchas excusas: que creció el número de motociclistas y ciclistas, que cayó el uso del transporte público por miedo a la pandemia y a la inseguridad, o por baja satisfacción con el servicio; que tenemos diseños viales malos y muy precario mantenimiento, que el licenciamiento no es suficientemente exigente, que el control policial decayó, que los hospitales no tienen suficiente capacidad para atender las emergencias, y un largo etcétera. A las víctimas no les sirven las excusas ni las explicaciones. Les sirven las acciones, y hay varias anunciadas, pero que no hemos logrado implantar efectivamente.



Dos acciones muy efectivas sobre las que ya hemos insistido, pero que no podemos dejar de pedir: gestión de los límites de velocidad y vehículos con mejores condiciones de protección de los ocupantes y de las personas fuera. No es lo único, pero son acciones que pueden reducir drásticamente estas cifras y son mucho más efectivas que el lugar común de la educación vial. Si bien la educación vial es necesaria, es claramente insuficiente en un sistema seguro. Por supuesto que el licenciamiento exigente de conductores, especialmente motociclistas, nos puede ayudar, pero velocidades menores en zonas urbanas y vehículos que les ayuden a las personas en caso de errores e imprudencias nos permiten avanzar mucho más rápido hacia la visión cero.

La gestión de velocidad en Bogotá ya ha mostrado resultados positivos, que pueden reforzarse. En los primeros 10 corredores donde la velocidad se redujo a 50 km/h, el número de fatalidades se redujo en 17 por ciento y el número de atropellos, en 10 por ciento, sin afectar significativamente las velocidades promedio que tanto les preocupan a varios directores de medios (ver artículo de López et al. 2021). Bogotá había logrado 3 años consecutivos a la baja en fatalidades viales antes de la pandemia, gracias, entre otras razones, a la gestión de la velocidad. En 2021 se mantiene esta tendencia respecto a 2019, con una reducción de 7 por ciento entre enero y noviembre (aunque hay aumento de 26 por ciento en 2021 frente a 2020 por mayor actividad, frente a 38 por ciento de aumento a nivel nacional). Por supuesto, hay que hacer mucho más. Allí tendría mucho efecto recuperar el uso de cámaras salvavidas, cuya gestión se ha visto limitada por decisiones judiciales que privilegian el debido proceso sobre el derecho a la vida.



El tema de vehículos más seguros ha tenido avances por gestión de las marcas: la mayoría de los carros más vendidos ya tienen control electrónico de estabilidad (ESC), y algunas motocicletas, frenos antibloqueo ABS. Pero las pruebas de choque y ensayos que realiza de manera independiente Latin NCAP siguen mostrando que los vehículos más vendidos en América Latina ofrecen baja protección a sus ocupantes y personas fuera, un atraso de 20 años con respecto a la regulación europea. Avanzar en la reglamentación, como ha sido anunciado por al ANSV y el Ministerio de Transporte, nos puede generar avances más rápidos en esta materia. La inclusión obligatoria de ESC puede reducir en 20 % el total de las víctimas fatales y de ABS para motocicletas en 23 % las muertes de motociclistas (que representan el 60 % de las personas fallecidas en siniestros viales), por ejemplo.



2022 no debería ser otro año fatal en inseguridad vial. Es hora de hacer realidad los anuncios.

DARÍO HIDALGO

