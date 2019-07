Tres años consecutivos a la baja en muertes viales en Bogotá

El Plan de Seguridad Vial de Bogotá-Visión Cero muestra logros muy importantes en los últimos tres años. El registro de muertes del primer semestre de 2019 (preliminar) es el más bajo de la década. La reducción frente al año pasado es de 15 %, y es el tercer año consecutivo a la baja, algo que no veíamos desde la primera mitad de la década pasada. La reducción de Bogotá es la que más ha contribuido a la tendencia a la baja nacional en 2019, y acompaña reducciones significativas en Cali, Villavicencio, Barranquilla y Pereira.

Fatalidades por siniestros de tráfico enero-junio 2014-2019. Foto: Datos: Secretaría Distrital de Movilidad 2019 (Preliminar)

Este es un logro de todos los bogotanos que es necesario mantener y reforzar: 227 personas fallecidas en seis meses es un número muy alto; de hecho, una sola muerte es inaceptable porque todas son evitables. 227 equivale a la caída de tres aviones de 70 pasajeros y muerte de todos sus ocupantes. Si la caída de un solo avión es siempre escandalosa, deberíamos también escandalizarnos con esta cifra y hacer todo lo posible para que siga bajando, por llevarla a cero.



A eso se han dedicado el secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo y su equipo, con apoyo muy efectivo de la Policía Metropolitana. El principal programa del Plan Visión Cero, decretado en diciembre de 2017, es el de gestión de velocidad, con medidas de infraestructura, señalización, campañas y control. Lo más visible e impactante de este programa es la designación de corredores con velocidad máxima de 50 km/h. Ya son siete avenidas de la ciudad, y están en proceso tres más. En las vías donde se ha aplicado la reducción de velocidad se ha logrado un 27 % de reducción en el número de muertos (16 peatones, 9 motociclistas y 4 ciclistas menos que el promedio de los tres años anteriores).



La reducción de límite de velocidad funciona y no afecta el trancón; no ha significado pérdidas de tiempo para la mayoría de los viajeros, porque el límite no cambia la velocidad media de desplazamiento, que está condicionada por el flujo vehicular y la programación semafórica (por cierto, en proceso de modernización a toda marcha después de 40 años de atraso). Incluso en la noche, cuando hay una desproporción de muertes por atropello, las “perdidas” de tiempo son insignificantes.



En vías locales, zonas escolares, residenciales y comerciales, donde la velocidad máxima recomendada de circulación es 30 km/h, la Secretaria de Movilidad ha intervenido más de 3.000 segmentos viales, con angostamiento de carriles, reducción de radios de curvatura, implantación de reductores viales, y otros elementos de señalización, que obligan a los conductores a transitar a velocidad moderada. Las medidas han sido criticadas por automovilistas (como Gustavo Gómez y Alexandra Montoya, por nombrar dos), quienes ven la pacificación vial como una grave interferencia a su circulación, e ignoran a los adultos mayores y niños que siguen muriendo en las vías de sus barrios.



Ahora bien, la mayoría de los conductores en Bogotá respetan los límites establecidos. Una medición Johns Hopkins University y la Universidad de los Andes de 2018 mostraba que 80 % de los conductores circulaban a velocidad inferior al límite (en zonas y horas de baja congestión). Queda un 20 % de infractores. Para esa minoría, es necesario reforzar la señalización y las medidas de infraestructura, con campañas y control policial. Las campañas de ‘Bájale a la velocidad’ siguen vigentes, y el apoyo policial en control ha sido invaluable, con un gran reforzamiento de las acciones de control en la vía. Como ese control es complejo, la puesta en marcha de ‘cámaras salvavidas’, será esencial para mejorar el cumplimiento de los límites de velocidad y la reducción de choques. Un metaanálisis de 15 estudios en Australia, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Suecia, España, EE. UU. y Nueva Zelandia muestra reducciones de 20 por ciento en los choques (intervalo de confianza 95 %: entre -25 % y -14 %). La fiscalización de velocidad electrónica en São Paulo contribuyó a la reducción del número de muertes de 2.049 a 1.558 en un año (caída de 24 por ciento).



El énfasis en gestión de velocidad no significa que otros factores de riesgo deban ignorarse, hay que mejorar el uso de casco por motociclistas (buen casco y bien puesto), usar bien los cinturones de seguridad (delanteros y traseros), no conducir en estado de embriaguez, contar con vehículos que sigan estándares internacionales de seguridad vial, tener elementos adecuados de protección infantil, mejorar las competencias de conductores y otros usuarios viales y proveer atención oportuna a las víctimas. Las acciones de la Secretaría de Movilidad con apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá también involucran el tema de seguridad motociclista y control de conductores ebrios. Por su parte, la Secretaría de Salud ha centralizado el despacho de ambulancias para dar respuesta más efectiva a las emergencias, incluidos los siniestros viales.



La reducción sostenida de muertes totales en el tráfico es uno de los legados más valiosos de la actual administración distrital que deberá mantenerse y reforzarse; aún hay mucho por hacer. El logro ha sido acompañado por asistencia internacional provista por Bloomberg Philanthropies, con organizaciones como el Instituto de Recursos Mundiales (con el cual trabajo), el Banco Mundial, Irap, Nacto, Johns Hopkins University, Vital Strategies y GRSP.