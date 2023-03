Sin paz vial no hay paz total

El representante Daniel Carvalho promovió un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes frente al preocupante incremento de fatalidades y lesiones graves en las vías y sobre las cuales vemos anuncios, pero pocas realizaciones. Las cifras son realmente alarmantes: 2022 fue el peor año en registro histórico en Colombia, con 8,264 personas muertas en las vías; el primer bimestre de 2023 muestra que esta tragedia, antes que disminuir, aumenta: en dos meses el registro es de 1,252 víctimas fatales, un incremento de 10 % frente al dato del mismo periodo de 2022. La mayoría de los muertos eran usuarios de motocicleta (61 %) y peatones (20 %).



Al debate fueron invitados Mary Botagissio, directora de la Liga Contra la Violencia Vial, una ONG que trabaja hace más de 15 años por la protección de la vida en las vías; el investigador Jorge Martín Rodriguez, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, y Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, que trabaja por la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Los tres invitados resaltaron la gravedad de la situación, la importancia de avanzar con la reglamentación de la ley Julián Esteban (2251 de 2022) y de adoptar en su integridad el sistema seguro, del que hablan tanto esa ley como el Plan Nacional de Seguridad Vial (decreto 1430 de 2022).

Las respuestas del Gobierno al debate, en cabeza del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Juan Carlos Beltrán Bedoya, y la superintendente de Transporte, Aida Lucy Ospina Arias, dan cuenta del interés de estas dos dependencias por avanzar efectivamente, aunque sería mucho más valioso pasar de los anuncios a los hechos. Es claro que la seguridad vial es un tema complejo, con responsabilidades de todo nivel, pero también lo es que hay acciones que ya deberían haberse adoptado, y que no dependen de nuevos estudios y planes.

La más importante, de la cual hemos hablado varias veces en este espacio, es la gestión de la velocidad. Es el principal factor de riesgo y para avanzar se requiere señalizar los nuevos límites urbanos (50 km/h en arterias, 30 km/h en vías locales), algo que no han hecho todavía la mayoría de los municipios, con la notable excepción de Bogotá. Pero la señalización no es suficiente, en vías locales se requiere calmar el tráfico con acciones de infraestructura (reductores de velocidad, reducción de anchos de carril y de curvatura). Las acciones de señalización e infraestructura deben estar acompañadas de campañas y control. Campañas para que los conductores estén enterados de por qué es necesario reducir la velocidad (para salvar vidas) y control para que el porcentaje de conductores que insisten en exceder la velocidad reciban sanciones. Según el estudio de comportamiento de ANSV, 32 % de los conductores de vehículos livianos y 42 % de los motociclistas exceden la velocidad. No son mayoría, pero son los que más generan choques, heridas graves y muerte.

Una de las mayores herramientas para el control de comportamientos riesgosos son los dispositivos electrónicos de control de velocidad, mal llamados fotomultas, mejor conocidos como #CámarasSalvavidas. La mayor ventaja es el control automático, que según se observó en Bogotá, reduce las fatalidades en 21 % en los puntos de intervención y 3 % en toda la ciudad (estudio de José Segundo López y otros, WRI). Algunos tramitadores insisten en que las fotomultas son ilegales, pero esto no es correcto: la Corte Constitucional, en la sentencia C-321 de 2022, confirmó la legalidad de estos dispositivos para el control de comportamientos riesgosos como el paso de semáforo en rojo y exceso de velocidad, garantizando de todas formas el debido proceso. Los propietarios de carros somos responsables de velar por la adecuada conducción de nuestros vehículos, y por ello las secretarías de Movilidad pueden imponer multas así el propietario alegue que no iba conduciendo.

Se requiere reforzar las normas, pero también apoyo para que los municipios cuenten con herramientas para el control. Allí son positivos dos contenidos del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo PND que refuerzan el apoyo a municipios que no tengan autoridades de tránsito y que permitirían apoyar con financiamiento de dispositivos electrónicos y señalización a ciudades sin recursos para ello. Pero, al mismo tiempo, el PND indica que el 60 % de las multas que se recauden pueden ir a apoyar los fondos de estabilización de tarifas de transporte público, lo cual no es conveniente. Si bien los sistemas de transporte masivo y estratégico requieren financiamiento, usar los recursos de las multas puede desfinanciar las acciones locales de seguridad vial, que son también urgentes y tienen que ver con la vida.

Hay proyectos de ley pendientes de trámite en el Congreso que ayudarían a tener mejores herramientas; por ejemplo, el propuesto por el senador Roy Barreras para reforzar los sistemas seguros y el de uso obligatorio de sistemas de retención infantil o sillas seguras para menores de 12 años, promovido por la senadora Norma Hurtado.

En motos, es urgente reforzar el proceso de licenciamiento y el control de licencia. Solo en Bogotá, en 2022 el 20 % de los fallecidos no tenían licencia, y el 20 % tenía una licencia con menos de 2 años de expedición. El crecimiento de las motos, por su conveniencia, bajo costo, e impulsada por los descuentos al Soat, está generando una grave crisis de salud pública. No se trata de prohibirlas, pero sí de que sean usadas de forma mucho más segura, tengan mejores elementos de seguridad, como frenos ABS y CBS, y que los usuarios usen casco y eviten actitudes temerarias.

De corazón, me gustaría reportar avances mes a mes, no dolor de familias que ven partir prematuramente a sus hijos, esposos, padres, hermanos... La violencia vial está matando a 22 personas en las vías del país cada día; la mayoría, hombres jóvenes. No estamos haciendo lo que se necesita; esta violencia no tiene la atención que requiere, por eso es tan importante el llamado del representante Daniel Carvalho, apoyado por otros miembros de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y por miembros de la sociedad civil y la academia. La expresión “Sin paz vial no hay paz total”, acuñada por las activistas Andrea Ordóñez y Alejandra Bravo desde Pasto, debería ser parte del discurso presidencial. Sin seguridad vial no podremos ser potencia mundial de la vida.

