Recordar a las víctimas en medio del peor año en siniestros viales

El domingo 20 de noviembre el mundo conmemora otra jornada de recuerdo de las víctimas de la violencia vial. El pedido nuevamente es #NoMásVíctimasEnLaVía, un clamor sentido desde la experiencia personal como familiar de personas que murieron atropelladas. La idea de la jornada, creada por organizaciones de víctimas en Europa en 1995 y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005, es “recordar a los millones de personas que han muerto y han quedado gravemente heridas en las vías del mundo y reconocer el sufrimiento de todas las víctimas, familias y comunidades afectadas. Son millones las personas que se suman cada año a los incontables millones que ya sufren a nivel global: un número acumulativo verdaderamente tremendo”, para una causa totalmente evitable. Pero no quedarnos en el simple recuerdo, en el homenaje, se trata de actuar para que esta tragedia no se siga repitiendo. Todos los siniestros viales son producto de una serie de acciones humanas: desde el diseño de la infraestructura y los vehículos y su señalización y mantenimiento, hasta la atención rápida después de los choques, pasando por un control efectivo de los comportamientos riesgosos como el exceso de velocidad.



Conmemoramos este año a las víctimas en medio del peor año en mortalidad vial en Colombia. Un crecimiento de más de 13 % en 2022 frente a 2021, que era, hasta ahora, el año con el mayor número de fatalidades desde que llevamos registro. No estamos haciendo lo suficiente, las acciones desde el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales no están logrando el objetivo esencial de tener menos muertos y heridos graves. Tal vez porque estamos poniendo demasiado énfasis en la pedagogía, en campañas educativas, y no en acciones de probada eficiencia.

El ministro de Transporte y el nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzaron esta semana una campaña para sensibilizar a todos los usuarios de la vía y asumir la responsabilidad que a cada uno le compete. La campaña es interesante, pero puede ser totalmente inefectiva si no se acompaña de control.

El énfasis en campañas pedagógicas puede ser el resultado de una larga tradición de errores en la asignación de responsabilidades de los siniestros viales. Una mala interpretación de estudios de siniestralidad en la época de 1970 llevó a que los especialistas se concentraran en el eslabón más débil de la cadena: las personas, especialmente los conductores. A partir del estudio inicial de la Universidad de Indiana, sesgado por diseño, múltiples informes en EEUU y Europa, han reiterado que “más del 90 % de los siniestros son producto de errores del conductor”. Por lo tanto, muchas acciones se han concentrado en tratar de hacer los conductores más competentes a través de educación de niñas y niños y campañas pedagógicas. Más recientemente, el esfuerzo se ha orientado también a reemplazar a los conductores por robots “carros autónomos” (ver: Futuramas of the present: the “driver problem” in the autonomous vehicle sociotechnical imaginary, Robert Braun & Richard Randell, en Nature). Se han dejado de lado acciones que la ciencia muestra mucho más efectivas: diseño de vías que condicionen el comportamiento y “perdonen” las inevitables distracciones y la impericia; seguridad en los vehículo, y control de comportamientos de alto riesgo.

Educar y hacer campañas es una suerte de transferencia de responsabilidad. La teoría dice que si somos educados no tendremos riesgos, pero la práctica real es que somos falibles, cometemos errores. Insistimos en educación vial a pesar de que la evidencia no refleje que tenga resultados significativos en reducción de muertes y heridos.

Por eso el llamado de urgencia a las autoridades nacionales y territoriales es a enfocarse en el control, muy especialmente del exceso de velocidad. Allí, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, es clave, así como las autoridades en las principales ciudades donde se concentra el mayor número de fatalidades. También es importante el uso de cámaras salvavidas para expedir comparendos por exceso de velocidad. Sigue pendiente un ajuste a la ley para que prevalezca el derecho a la vida sobre el debido proceso, considerando la corresponsabilidad de los propietarios por el buen manejo de sus vehículos. Por lo pronto, nada impide a las autoridades de tránsito citar a los propietarios, como lo ha hecho las Secretaría de Movilidad de Bogotá en los últimos meses: esta acción ha generado un quiebre a la baja en las estadísticas de siniestralidad de la capital, que fueron muy graves en el primer semestre.

En el plan de desarrollo que prepara el Gobierno nacional se sugiere incorporar acciones y recursos para fortalecer el control y apoyar a los entes territoriales para cumplir la señalización de 50 km/h en vías arterias urbanas y dotar a las autoridades locales con cámaras salvavidas. También en fortalecer los diseños viales y mejorar los estándares de los vehículos. Estas tres cosas (control, infraestructura y vehículos) son, según la evidencia internacional, las acciones de mayor impacto positivo en el largo catálogo del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 excesivamente enfocado en pedagogía. Si queremos ser la potencia mundial de la vida no podemos seguir contando muertos en las calles y carreteras del país.

Como uno más de los millones de familiares de víctimas de la violencia vial, me uno a esta invitación #NoMásVíctimasEnLaVía, 17 noviembre 7 p. m.

DARÍO HIDALGO

