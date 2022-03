Pocas voces por la seguridad vial en el Congreso

La jornada electoral del 13 de marzo nos deja un Congreso distinto, más diverso en ideología, con un poco más de participación de mujeres y jóvenes, con una renovación interesante frente al grupo parlamentario saliente. Cuando escribí la columna ‘Eso no da votos’, no había evidenciado candidatos al Congreso comprometidos con mejoras en la seguridad vial. El llamado de la Liga Contra la Violencia Vial y de ‘Conduce 50 vive al 100’ a que las personas en campaña expresaran sus mensajes de seguridad vial tuvo un pequeño eco.



Antes de elecciones, 16 candidatos expresaron su interés, con mensajes explícitos, un simple ‘me gusta’ o mensajes anteriores a la campaña, que reflejan su compromiso con la protección de la vida en las vías: Gabriel J. Hurtado, Angélica Martínez Torres, Ana Victoria Beltrán, Miguel Silva, Yerly Mozo, Diana Vidal, Carolina Arbeláez*, Ana María Castañeda*, Norma Hurtado*, Angélica Lozano*, Viviana Barberena, Cathy Juvinao*, Roy Barreras*, Iván Darío Agudelo Zapata, Fernando Rojas Parra y Jorge Torres. Los seis electos (*) conforman una pequeña base multipartidista para insistir en legislación efectiva.

Pasa la voz y únete a este llamado de elegir en las próximas elecciones a quienes quieran salvar vías en las vías. Ninguna muerte en el tránsito es aceptable @Bocarejo_JP @mpachoncv @dhidalgo65 @despacio_org @YerlyMozo @PorLaViaXLaVida @luislotaANSV @orozco_angela @ansvcol pic.twitter.com/VtSq1Vvjoe — Conduce a 50, vive al 100 (@conducea50) March 11, 2022

Desde el Congreso necesitamos, por lo menos, legislación sobre límites de velocidad seguros (50 km/h en arterias urbanas, 30 km/h en vías locales); reforzar los mecanismos para usar dispositivos electrónicos de control, cámaras salvavidas; reforzar los requisitos de licenciamiento, especialmente para motociclistas, y adhesión al foro mundial de armonización de estándares vehiculares, para que los carros y las motos que se venden en nuestro país cumplan con los mismos niveles de protección para ocupantes y personas fuera que en Europa o Estados Unidos. Se pueden discutir también otros temas, como la obligatoriedad de sillas infantiles, refuerzo de atención a víctimas y sus familiares luego de los siniestros, e incluso penas más fuertes, de carácter penal inclusive, para conducción temeraria (muy por encima de los límites de velocidad, con agravante de consumo de alcohol). Sin el Congreso, la mejora de la seguridad vial queda trunca, así hagamos buenos planes y avancemos iniciativas locales.



Hacemos un llamado a quienes asumirán la responsabilidad legislativa el próximo 20 de julio para que consideren la seguridad vial entre sus prioridades. Así no fuera un tema central de campaña, sí es un tema central en salud pública. Son más de siete mil muertes evitables al año, es como si se estrellaran 100 aviones como el que llevaba a los jugadores del Atlético Chapecoense a Medellín en un año, ¡un avión caído cada tres días y medio!



Ahora bien, sigue la campaña presidencial. En el momento de escribir esta nota tenemos 10 candidatos a la presidencia, algunos de los cuales ya mostraron su fuerza electoral en las consultas. Lo que no han mostrado es su interés en este tema (o por lo menos, no hemos leído hasta ahora qué dicen sobre las muertes viales). Bueno, tampoco los medios les preguntan, ni tampoco las personas que participan en spaces y conversatorios. Parece un tema invisible.



Dejo aquí la pregunta abierta, señores candidatos a la presidencia: ¿cuál es su agenda en seguridad vial?

DARÍO HIDALGO

