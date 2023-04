La evolución del anacrónico Pico & Placa

La restricción vehicular dejó de ser efectiva hace rato, pero ni la hemos quitado ni la hemos reemplazado por algo más efectivo. Nos fuimos por la "fácil" en 1998, decretando una medida administrativa, y lo único que hemos hecho desde entonces es jugar con los números, los días y las horas. Bueno, hasta ahora.



Con el apoyo del Reino Unido UKPact, Probogotá Región y la consultora GSD+, proponen evolucionar la restricción a un “cobro por externalidades”. Para ello, la alcaldía ya dio un paso con "Pico & Placa Solidario" desde 2022: revolvió los números de placa y aumentó el cobro y esto generó mayores ingresos para cubrir una parte del hueco financiero del SITP.

Por qué no tiene ya efecto el Pico & Placa?

En el inicio en 1998 el efecto de la restricción de 4 números fue relativamente exitosa, por poco tiempo. Se trataba solo de los periodos punta, y muchas personas usaban su carro antes y después de las horas de restricción. Eso cambió en 2007 cuando se alargó a día completo. No solo seguía creciendo el parque automotor y el número de camionetas blindadas exentas, las familias más pudientes "pagaron por circular" comprando un segundo o tercer carro. Al tiempo, se descuidó la expansión, el servicio y la seguridad de TransMilenio. Nuevas maromas con las horas y los números no tuvieron mayor efectividad (Carlos Felipe Pardo dice que es como jugar Sudoku).

La teoría indica que es necesario mejorar (mucho) el transporte público y la seguridad para ir a pie y en bicicleta y, al mismo tiempo, establecer medidas económicas de gestión de la demanda, esto es cobrar por la congestión y el estacionamiento (ver: https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1393).

El Congreso autorizó establecer estas medidas, pero el Concejo de Bogotá, con un discurso más bien regresivo, las ha rechazado en cuatro oportunidades. Dicen que hasta que no exista un buen transporte público no son convenientes y que afectan a la población de ingresos medios y bajos con carro. Digo regresivo porque, si bien hay personas con carro en ingresos medios y bajos, la mayoría de las personas en esos niveles de ingreso viajan a pie y en transporte público y son las más afectadas por el trancón porque hacen los viajes más largos.

Cobro por externalidades, ¿por la puerta de atrás?

El Concejo negó el cobro por congestión y el cargo de estacionamiento, pero sí autorizó el cobro por circular en Pico & Placa en 2016 y el parqueo pago en la vía en 2020. En la postpandenia el retorno de Pico & Placa se extendió al día entero y se permitió pagar por circular, con un cobro mayor para vehículos más contaminantes y matriculados fuera de Bogotá. También se eliminó la exención a camionetas blindadas que no fueran parte de esquemas de protección (desde 2019).

La idea ahora es pasar de un pago fijo semestral a un pago asociado con el impacto: la congestión, la contaminación y la siniestralidad, que son las externalidades de usar carro. Dado que los concejales temen perder apoyo de su electorado por cobrar directamente su uso indiscriminado del carro, la idea es usar la autorización existente para que funcione como cobro por viaje. Cabe anotar que los propietarios de carro pagamos impuesto a la propiedad no al "rodamiento", y que lo que pagamos apenas cubre una cuarta parte de lo que se necesita para el mantenimiento de la malla vial. No solo no pagamos el impacto que generamos, ni siquiera cubrimos los costos directos.

Para probar el concepto de cobro por externalidades se realizó un piloto muy interesante en 2021-2022: una aplicación en teléfono celular inteligente para cobrar por distancia. Una innovación significativa sobre los sistemas de cordón existentes para cobro por congestión en Singapur, Londres, Estocolmo y Manhattan. Además de verificar la placa con cámaras, la aplicación determina la distancia viajada y aplica una tarifa variable, dependiendo del nivel de congestión. Algo así como la tarifa dinámica de las aplicaciones Uber/Lyft.

La prueba piloto del concepto realizada en 202-2022 fue exitosa. Los usuarios tuvieron una buena experiencia con la herramienta. Las modelaciones, por su parte, muestran un impacto notable en reducción de congestión. El paso de decidir pagar por un tiempo (seis meses) a decidir pagar por cada viaje es un cambio de fondo. En el primer caso, una vez se paga, el usuario tiende a aprovechar lo pagado y viaja a cualquier hora o incluso hace muchos viajes innecesarios porque "ya pagó". En el segundo tiene por lo menos que pensarlo dos veces al ver el costo y verificar si realmente desea viajar en ese momento, aplazar el viaje o cambiar de modo. Uno incentiva un mayor uso del carro, el otro puede reducir el uso como muestran los modelos.

Queda ahora el proceso de aplicación a gran escala, con algunas preguntas por resolver: ¿Qué hacer con quienes quieran circular y no tengan teléfono inteligente o lo tengan apagado? ¿Se decreta Pico & Placa en toda una zona congestión o de reducción de emisiones? ¿Cómo se atienden a personas mayores, discapacitadas, enfermas o incluso familias con niños que necesiten usar el carro? ¿Cómo se hace progresivo el costo, para que los que más tengan paguen más? ¿Quién paga por el uso de datos y consumo de batería de la aplicación, o como se reduce el impacto en estos ítems? Entiendo que en la Secretaria de Movilidad y la cooperación técnica ya han trabajado algunas ideas al respecto, como la aplicación de una tarifa plana "alta" por viaje para incentivar el pago por distancia, tarifas diferenciales asociadas al costo del vehículo y su nivel de emisiones; tarifas descontadas para grupos específicos, entre otras. La pregunta más importante queda abierta en el debate electoral: ¿dará continuidad la próxima administración a las ideas de cobro por externalidades?

Coincido con el director del DNP, que indica la importancia del cobro de externalidades al tiempo que se mejora (mucho) el transporte público. Llegó la hora de evolucionar el anacrónico y desgastado Pico & Placa.

DARÍO HIDALGO

