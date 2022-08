El plan nacional para reducir en un 50 % las muertes viales

El gobierno del presidente Iván Duque expidió el 29 de julio el decreto 1430, por el cual se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial PNSV 2022-2031, con el enfoque de sistemas seguros. Este plan nacional es la forma como acogemos para nuestras condiciones la Resolución A/RES/74/299 de 2020 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y refleja muchos de los elementos del Plan Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Se busca de esta forma que Colombia logre reducir un 50 % las muertes y heridas graves en 2030 que, si bien es posible, exige acciones enérgicas del gobierno (en todos sus niveles), de las empresas y de los individuos, con la colaboración de la academia, de organizaciones no gubernamentales y de organismos de apoyo internacional. Los próximos cuatro años son críticos para dar la vuelta al inaceptable drama humano de más de treinta mil víctimas de la violencia vial cada año. La meta del gobierno de Gustavo Petro debería apuntarle a menos de 5,800 muertes viales en 2026, una reducción de 20 % frente al fatal resultado de 2021.



La preparación del PNSV tuvo un proceso de más de tres años, con consultas nacionales y territoriales. El plan refleja la #LeyJuliánEsteban 2251/22 y la #LeyBiciSegura 2222/22, de reciente expedición y que enfatizan la gestión de velocidad y la protección de usuarios vulnerables. Llama la atención el esfuerzo de cambiar el término “accidente vial” por “siniestro vial”, consistente con el enfoque de sistema seguro, donde los eventos viales no son hechos fortuitos debidos al azar, sino a fallas en alguna de las partes que conforman el sistema de movilidad: infraestructura, vehículos, comportamientos, y atención a víctimas.



El enfoque de sistema seguro es un cambio estructural frente al enfoque tradicional, centrado en individuos “educados y perfectos” y en acciones aisladas. El enfoque de sistema seguro reconoce que los seres humanos cometemos errores que pueden originar siniestros viales o incrementar su severidad; pero que esos errores no tienen por qué resultar en muerte ni en lesiones graves. Lo anterior porque nuestra anatomía tiene poca capacidad para tolerar las energías liberadas en un choque en la vía, especialmente a velocidades altas. La literatura científica muestra que cada 1 km/h de velocidad aumenta el riesgo fatal en caso de choque o atropello en 11 %.

Curva de riesgo de fatal de peatones y velocidad

Cada 1 km/h de velocidad aumenta el riesgo en 11%

5% a 30 km/h

10% a 37 km/h

50% a 59 km/h

75% a 69 km/h

90% a 80 km/h#30EsSuficiente en vías locales#50SalvaVidas en arterias urbanashttps://t.co/ZwEJsihjIm pic.twitter.com/B6JrRsYV6j — Dario Hidalgo🇨🇴 (@dhidalgo65) July 6, 2022

Hay certeza de que cometemos errores y de nuestra vulnerabilidad. Un sistema seguro se desarrolla sobre la base de la indulgencia y la protección, especialmente de los más vulnerables: niñas y niños, adultos mayores, mujeres y quienes viajan a pie, en bicicleta y en motocicleta. Un acierto del PNSV es poner la velocidad como primera área de acción para fomentar la conducción en condiciones adecuadas al entorno, esto es, velocidades muy moderadas (menos de 30 km/h) en zonas escolares y residenciales, velocidades moderadas en arterias urbanas (50 km/h) y solo velocidades “altas” en vías interurbanas, si las condiciones de protección de usuarios vulnerables lo permiten (así está establecido en la #LeyJuliánEsteban 2251/22).



Por otra parte, un sistema seguro se basa en el principio de responsabilidad compartida entre el sector público, privado, la academia, ONG, organismos internaciones e individuos. El PNSV involucra todos los corresponsables de la planeación e implementación de los diferentes elementos de un sistema seguro. Al mismo tiempo invita a la apropiación del autocuidado y conciencia social del derecho que tenemos todos al disfrute seguro de la vía.



Cabe anotar que hay cambios notables en el plan definitivo frente al borrador presentado en junio pasado que reflejan comentarios realizados por muchas personas y que además dan gran flexibilidad al equipo del gobierno entrante para ajustar estrategias y prioridades de implantación. La versión definitiva no incluye el diagnóstico, que contaba con cifras nacionales hasta 2020 y comparación internacional de 2016. Tampoco incluye la detallada estructura de identificación de problemas y posibles soluciones. También eliminó muchas metas cuantitativas de resultado intermedio, algunas de las cuales no tenían mucho sentido, ni tampoco una línea base de comparación, como la que buscaba reducir el número de “peatones que hacen cruces indebidos”.



El plan decretado se concentra en estrategias para 8 áreas de acción: velocidad, vehículos, infraestructura, cumplimiento de normas, comportamiento, atención a víctimas, gobernanza y gestión de conocimiento. La mayoría de las acciones consisten en avance de metodologías, definición y realización de programas de asistencia técnica a entes territoriales y evaluaciones a cargo de la ANSV. El gran peso del logro de la meta de reducción sigue estando en las entidades que planean, construyen, mantienen y controlan la infraestructura vial en el nivel nacional y territorial. Se exige a los entes territoriales armonizar sus planes locales en un plazo de un año frente al PNSV, que además regionaliza las estrategias para tener en cuenta la diversidad de nuestras condiciones.



Viene para el equipo de gobierno entrante, que incluye varios profesionales con mucha experiencia en las secretarias de movilidad de Bogotá, Cali, Villavicencio, entre otras, poner en marcha, ajustar, mejorar y complementar los contenidos del plan. Algunas cosas requieren acción legislativa para incorporar en nuestro vetusto Código de Tránsito los principios y acciones del sistema seguro, y para fortalecer la gestión en todos los niveles. Entre las acciones legislativas clave de la actual legislatura están el fortalecimiento del uso de dispositivos electrónicos de control #CámarasSalvavidas, el avance de la adhesión de Colombia al Acuerdo de 1958 de Naciones Unidas sobre reglamentación vehicular y la exigencia obligatoria de #SillasSeguras para niñas y niños.



Como todo plan, es mejorable. Pero tenemos que pasar de la planeación a la acción. No podemos volver a perder 10 años contando cada vez más muertes viales.

DARÍO HIDALGO

