El cable de Ciudad Bolívar, en ‘The Lancet’

Los proyectos de movilidad sostenible mejoran la calidad de vida de muchas maneras; algunas de ellas escapan a los parámetros tradicionales, en los que medimos mejoras en acceso de las personas a las oportunidades de la vida urbana (reducción de tiempos y costos de viaje).



(También le puede interesar: Es posible lograr cero emisiones netas en 2050, pero no es fácil)

No me imagino que en el origen del proyecto del cable aéreo en Ciudad Bolívar, en la administración de Samuel Moreno, pensaran que alguna vez sería portada en la reconocida revista médica The Lancet. Tampoco para quienes contrataron el proyecto durante la administración de Gustavo Petro (María Fernanda Rojas y William Camargo en el Instituto de Desarrollo Urbano y sus equipos). Así mismo, en el tiempo de Enrique Peñalosa (con Yaneth Mantilla en IDU y María Consuelo Araújo en TransMilenio), que incluso revisó si continuar o no el proyecto, del que dijo alguna vez que era un “juguete caro”. Pero después de revisar le dieron continuidad, ejecutaron con celeridad el contrato y lo complementaron con espacios públicos, un Supercade en Manitas y la maravillosa biblioteca de El Paraíso. Allá queda ahora la sede del increíble Museo de la Ciudad Autoconstruida, que hace honor a las luchas comunitarias locales contra la minería y por la inclusión. Incluso, Claudia López ha atendido el cable y su entorno con cariño y puso en servicio manzanas de cuidado, su sello, en las inmediaciones de este proyecto, que es mucho más que un sistema de transporte, siguiendo buenos ejemplos de Medellín.

La evaluación publicada en The Lancet es un indicativo de la importancia de entregar servicios y operarlos con calidad. FACEBOOK

TWITTER

La aparición en The Lancet, es un reconocimiento más a su impacto comunitario. El artículo del equipo de la doctora Olga Lucía Sarmiento, de Uniandes, con Laura Baldovino-Chiquillo y Luis Ángel Guzmán, entre otros, resalta el componente de actividad física utilitaria realizada por sus usuarios. Más de la mitad de quienes caminan a tomar TransMiCable, cumplen las recomendaciones de actividad física moderada de la Organización Mundial de la Salud. Eso trae consecuencias muy positivas a su salud. Esto se suma a la muy baja exposición a contaminantes del aire, que causan enfermedades respiratorias; y las mejoras documentadas en capital social. Estos reportes hacen parte de una evaluación integral que realiza desde hace años el equipo de epidemiología e ingeniería civil de Uniandes, con apoyo de las universidades de Drexel y Berkeley, que muestran investigación del más alto nivel, reflejada en varias publicaciones académicas (TrUST Salud Urbana en América Latina Salurbal).

Como indico arriba, el proyecto es el resultado de una afortunada continuidad de varias administraciones, que genera resultados tangibles en salud, movilidad y calidad de vida. Los resultados de la investigación resaltan también la importancia de los procesos de participación para mejorar e integrar perspectivas locales. El proyecto no es de la Administración, es de la ciudadanía. La expectativa es que se repita en San Cristóbal, donde el cable ya está contratado. Y ojalá también con las gigantescas inversiones en marcha para la primera línea del metro, troncales, Regiotram de Occidente, y las que inician proceso de contratación, como la segunda línea del metro y el corredor verde de la carrera séptima.

La responsabilidad de los gobernantes está más en avanzar que en discutir. Incluso si los cambios sean atractivos desde alguna perspectiva, pueden tener implicaciones gigantes en costos y demoras, sin contar con interminables juicios. El cable es maravilloso, recibe la mejor calificación entre todos los modos de transporte y tiene impactos positivos documentados; fue lo único que iniciamos y entregamos en la década pasada, además del sistema integrado de transporte SITP zonal (que recibía peores calificaciones que los buses de la guerra del centavo y nos cuesta casi 3 billones al año en aportes públicos). La huella no está solo en contratar cosas nuevas; también, en ejecutar los contratos y en gestionar la operación y el mantenimiento. No podemos desperdiciar tiempo en discusiones estériles, necesitamos más y mejores servicios de transporte.

La evaluación publicada en The Lancet es un indicativo de la importancia de entregar servicios y operarlos con calidad. Felicitaciones a quienes sacaron adelante el proyecto y lo gestionan actualmente (incluidos proveedores, constructores y operadores); a los investigadores que siguen explorando impactos y generando recomendaciones, como la protección de la caminata con seguridad para poblaciones de menores ingresos, y, sobre todo, a la comunidad que recibe y cuida los servicios.

DARÍO HIDALGO

(Lea todas las columnas de Darío Hidalgo en EL TIEMPO, aquí)