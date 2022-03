Curitiba sigue siendo modelo de sostenibilidad

Por invitación de Smart Cities, tuve la fortuna de visitar Curitiba otra vez. Fui la primera vez en el 2000, cuando estábamos en plena fase de implantación de TransMilenio en Bogotá. Volví un par de veces después, y de nuevo en esta, mi primera conferencia presencial después de la pandemia. Me volví a sorprender gratamente.



Una ciudad planificada desde los años 60 con alta densidad a lo largo de ejes estructurantes servidos con transporte masivo en buses, y avenidas que forman corredores ‘trinarios’. Con muchos y muy bonitos parques dedicados a su herencia multicultural (nativa, africana, europea y asiática), con muchos árboles, especialmente sus araucarias del Paraná. Con un gran eje peatonal central lleno de actividad y vida. Y con edificios icónicos como el Museo Oscar Niemeyer, la Ópera de Alambre, el invernadero del Jardín Botánico o la Universidad Federal de Paraná.



Una ciudad que sigue proyectándose hacia el futuro, extendiendo su red de BRT (dos nuevos corredores con inversión de 247 millones de dólares con préstamos del BID y del Nuevo Banco para el Desarrollo), electrificando su flota y digitalizando su gestión y creando una nueva economía (bajo el concepto de ciudad inteligente, orientada a la gente). Con nuevos desarrollos urbanísticos de alta calidad para atender especialmente a la población en riesgo en las zonas inundables.



Una ciudad que también debe enfrentar el reto de una alta motorización (la más alta tasa de propiedad vehicular entre ciudades brasileñas), a la que ha respondido un poco con gestión de velocidad y de estacionamiento pago en la vía pública. La velocidad máxima en arterias es 50 km/h, con algunos sectores de 40 km/h, controlados con fiscalización electrónica. Una ciudad también con muchos ciclistas, donde, no obstante algunos esfuerzos en infraestructura protegida, parece necesitar mucho más (varios ciclistas usan los corredores exclusivos de buses, corriendo riesgos, pero aprovechando su directividad).



¿Dónde parece residir el éxito persistente de esta ciudad industrial del sur de Brasil? Una combinación de hechos afortunados: una ética de trabajo heredada de los múltiples inmigrantes (alguna vez le escuché a alguien que era “una ciudad europea en Brasil”); un grupo de profesionales que retó la práctica de planeamiento moderno (encabezada por Jaime Lerner en el instituto de planeación IPUCC en los 60); mucha continuidad en sus gobiernos (alcaldes que repiten como Lerner (1971-1974; 1979-1983; 1989-1992), Cassio Taniguchi (1997-2000; 2001-2004) y el actual Rafael Greca (1993-1996; 2017-2020; 2021-2024); y un buen diálogo con el sector productivo (industrial, comercio, servicios, parecido a buenas prácticas colaborativas de Guayaquil, Medellín o Barranquilla). Tal vez lo más notable: tener un plan director desde 1966 que se ha mantenido, adaptado y mejorado con los años.



Al publicar fotos y videos de la ciudad, algunos comentaristas de Twitter reclamaron que esa ciudad era muy pequeña para compararla con Bogotá, que era resultado de prácticas de la dictadura militar o que ya no es ejemplo de nada. Las fotos y videos no pretendían decir que Bogotá debe ser exactamente como Curitiba, y no pretendían indicar que con buses y autocracia se resuelve todo. Solo que hay buenas prácticas que vale la pena mirar, sin decir que lo hecho en Curitiba es perfecto.

Bogotá adaptó los corredores de buses, con diseños ‘fuera de la caja’ de notables ingenieros brasileños como Pedro Szasz y Paulo Custodio, entre otros, trabajando con especialistas colombianos. Los corredores de Bogotá son como los de Curitiba, pero ‘en esteroides’ para lograr cuatro veces la capacidad del Ligerinho. Y si bien Curitiba fue pionera en 1992 con sus estaciones tubo y buses biarticulados, Bogotá fue el punto de quiebre en el desarrollo de estos sistemas de buses de alta capacidad BRT ahora implantados en 181 ciudades del mundo. Uno de nuestros aportes latinoamericanos al transporte urbano, como la ciclovía dominical creada por Jaime Ortiz y sus amigos en 1974, en Bogotá, y los cables para zonas marginadas, pioneros en Medellín y hoy base de transporte de La Paz-El Alto y parte de la movilidad en Caracas, Cali, Manizales, Pereira, Bogotá, Ecatepec, Ciudad de México, entre otras.



Alta capacidad, rápida implantación y relativo bajo costo convierten los corredores de buses BRT en un componente de los sistemas integrados, aunque en corredores de mayor demanda (más de 40.000-45.000 pasajeros por hora por dirección) aún sean necesarios sistemas ferroviarios metro. Lo importante siempre será evaluar alternativas por sus costos e impactos, como se hizo en la carrera 7.a para el corredor verde (en diseño) para buses eléctricos, con un muy generoso espacio para peatones, bicicletas y arborización.



De los parques, plazas, corredores peatonales de Curitiba podemos también extraer experiencias: son una buena mezcla de bosque, espacios contemplativos, recreativos y equipamientos (mezcla de zonas duras y mucha zona verde blanda). Y también de las herramientas de gestión urbana, como los derechos de edificabilidad.



El legado de Jaime Lerner (q. e. p. d.) nos sigue impulsando en Bogotá y en muchas ciudades del mundo.

DARÍO HIDALGO

