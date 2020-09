Cómo no perder otra década en seguridad vial

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el segundo decenio por la seguridad vial con la meta de reducir las muertes y heridas en el tráfico en 50 % entre 2021 y 2030. Un objetivo ambicioso pero posible si aplicamos los aprendizajes de la década pasada.

Esta declaración resulta de un proceso iniciado en 2008 para enfocar acciones frente a un flagelo que ya desbordaba la capacidad de muchos países: la viol encia vial. Luego de una reunión ministerial convocada por el Gobierno ruso, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el primer decenio de acción de la seguridad vial 2011-2020, cuya meta inicial era estabilizar y empezar a reducir las fatalidades viales. Posteriormente, en el marco de la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se estableció la meta 3.6: reducir las muertes en 50 % en 2020 respecto a 2011. Era claro desde su aprobación en 2015 que este nuevo objetivo era difícil de lograr; sin embargo, es probable que veamos estabilidad en 2017-2019 y una caída en 2020, generada por covid-19 más que cualquier otra cosa.



Reducir con visión cero es el único objetivo ético aceptable, porque nadie debería morir en el tráfico en la medida en que todos los siniestros viales son evitables. Ahora las Naciones Unidas renuevan su compromiso y establecen una “meta volante” en el 2030 que podemos lograr entre todos: Gobierno, empresas e individuos. Los aprendizajes del decenio pasado nos marcan el camino: mejores instituciones y datos; infraestructura y movilidad seguras por diseño; mejores mecanismos para aumentar las competencias de todos los usuarios viales y controlar los comportamientos riesgosos; vehículos con seguridad activa y pasiva que proteja a los ocupantes y las personas fuera; adecuada y oportuna atención a las víctimas. Quedó probada la aproximación de “sistema seguro”, la cual permitió que países europeos disminuyeran 53 % sus fatalidades entre 2011 y 2016. El sistema seguro (visión cero) reconoce el error humano como parte del proceso y pasa la responsabilidad de acciones individuales al sistema de movilidad. No niega la educación como parte del proceso, pero prioriza la ingeniería de vías y vehículos, la gestión de velocidad y el control policial como eslabones fuertes de la cadena de seguridad vial.



Colombia suscribe este nuevo decenio, como firmante de la Declaración Ministerial de Estocolmo y como participante en la Asamblea General de Naciones Unidas (el voto se realizó de forma silenciosa, no hubo ninguna objeción al borrador de resolución remitido por 34 países y apoyado por otros 40 más). Es una base importante para la expedición de un nuevo Plan Nacional por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV y el Ministerio de Transporte. El Plan Vigente en Colombia 2013-2021 incluyó también metas ambiciosas que no logramos cumplir: esperábamos menos de 5.000 muertes en 2019, tuvimos 6,826 fatalidades según el reporte definitivo de ANSV.



Dentro de las acciones impulsadas por la resolución de Naciones Unidas vale la pena resaltar el énfasis en la protección de usuarios vulnerables (peatones, motociclistas y ciclistas) a través de sistemas seguros; la importancia de contar con planes y sistemas de gestión de la seguridad vial; la promoción del conocimiento y la conciencia de la seguridad vial, especialmente en los jóvenes; el desarrollo de leyes y su aplicación; la toma de decisiones basada en datos; la contribución de las empresas y el papel de los conductores profesionales; y el fortalecimiento de los sistemas de atención hospitalaria para atención de víctimas de siniestros viales, entre otras medidas.



Transcribo y comento una acción que considero muy relevante: “10. Invita a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de adoptar políticas y medidas para aplicar las reglamentaciones de las Naciones Unidas sobre seguridad de los vehículos o las normas nacionales equivalentes para garantizar que todos los nuevos vehículos de motor cumplan las reglas mínimas aplicables para la protección de los ocupantes y otros usuarios de las vías de tránsito, con cinturones de seguridad, airbags y sistemas de seguridad activa instalados de serie.”



Sobre este tema, el Gobierno de Colombia ha reiterado su intención de adherirse al Foro Mundial de Armonización de Estándares Vehiculares, y adoptar las reglamentaciones de las Naciones Unidas que promueve este punto. Está pendiente la presentación del proyecto de ley que permita hacerlo. Al mismo tiempo, tres proyectos de ley de iniciativa parlamentaria avanzan esta acción. Es de gran importancia que el Congreso apoye este salto en regulación para cubrir un atraso de más de 20 años en este tema. Por supuesto, esto debe incluir tiempo razonable para que ensambladores y comercializadores de vehículos incluyan estos estándares en su oferta. Entre los reglamentos son esenciales el control electrónico de estabilidad y los sistemas de protección de choque frontal y lateral y de protección de peatones, que, en conjunto con actualización de normas sobre cinturones, frenos y bolsas de aire, tienen el potencial de reducir la muerte de 1.400 personas cada año (20 % del total de víctimas) según estimación del BID.



Corresponde ahora a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Ministerio de Transporte (en compañía de carteras de Salud, Educación y Comercio) promover la agenda del segundo decenio de acción de seguridad vial; al Congreso, adoptar las leyes que permitan avanzar; a las autoridades locales, la implementación, y a las empresas e individuos, hacer nuestra parte, para que no perdamos otra década.



Darío Hidalgo