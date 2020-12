Número de fallecidos por covid en un año, similar al de muertes viales

Registros de autoridades chinas sugieren que el primer caso de covid-19 se registró en noviembre 17 de 2019. Para diciembre 27 de 2019 ya se tenía registro de 180 individuos. Es probable que existan casos previos no registrados, pero se puede afirmar que la afección en humanos cumple ya un año. En esos 12 meses se tiene el reporte de cerca de 1,5 millones de personas muertas.

En contexto, de acuerdo con el ‘Reporte global de carga de enfermedades GBD’ de IHME, en 2019 murieron 18,5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares; 10 millones por neoplasmas (masas cancerígenas); 4 millones por enfermedades respiratorias crónicas y 3,7 millones por enfermedades respiratorias infecciosas y tuberculosis. En cuanto a muertes por causas externas, las heridas no intencionales se estimaron en 1,8 millones de muertes; 1,3 millones por heridas en transporte y 1,2 millones por daño a sí mismo y violencia entre personas. Es decir, el covid-19 ha generado un número de muertes un poco superior a las muertes viales.



El 8 de diciembre, en un tiempo realmente corto para investigación, desarrollo y pruebas, se aplicó en el Reino Unido la primera vacuna fuera de ensayos clínicos, marcando una luz de esperanza para el fin o por lo menos el control de la pandemia. El impacto de este virus puede afectar seriamente a la humanidad por dos años, mientras se logra inmunidad colectiva y aplicación masiva de las vacunas. Aunque hay diferencias entre países, hemos hecho lo que ha estado al alcance de gobiernos, empresas y personas para que el número de muertos hasta ahora no fuera mayor. El aislamiento fue y seguirá siendo por un tiempo la única medida efectiva de reducción de contagio, en tanto las vacunas se distribuyan y se apliquen.



No obstante, el efecto de las medidas de aislamiento ha sido extremo. Se estima una caída del producto global en 4,4 por ciento en 2020 respecto a 2019 (estimación del FMI de octubre). Más de 90 millones de personas en el mundo caerían en niveles de pobreza extrema (ingreso menor a US$ 1,90 al día). El cierre de escuelas puede resultar en un impacto de largo plazo en la formación de capital humano. Los países están acumulando altos niveles de deuda y los ingresos tributarios se mantendrán por debajo de los niveles prepandemia por 2 o 3 años. Esperamos no ahorrar esfuerzos en la recuperación.



El gran empeño con que la humanidad ha enfrentado este reto para salvar vidas y sostener la economía es, sin embargo, inconsistente con el esfuerzo realizado para mitigar otras cargas de enfermedad. Entiendo que es así por la gran incertidumbre frente a un virus desconocido y el efecto devastador que rápidamente causó y sigue causando. Pero en otros temas conocemos la vacuna, pero no hemos tenido el arrojo de aplicarla en forma masiva.



Me refiero a un asunto en el cual trabajo: la seguridad vial. Comparativamente, el efecto global en muertes es un poco menor que lo que ha sido el covid-19 en un año (1,3 millones de muertes en transporte frente a 1,5 millones de muertes por covid-19), pero llevamos muchos años sin resolverlo, a pesar de anuncios y ambiciosas metas trazadas. Entre 2009 y 2019, según GBD-IHME, murieron más de 36 millones de personas en el mundo como consecuencia de heridas en el tráfico. Todas esas muertes eran evitables.



El número global de muertes anuales por covid-19 y por siniestros viales es relativamente similar, pero las diferencias entre países son notables. Los países con mayores tasas de muerte por covid-19 se concentran en economías de alto ingreso (Europa, Estados Unidos) e ingreso medio de América Latina. El sur y oriente asiático y los países africanos tienden a tener tasas menores de muerte por covid-19, pero altas tasas de muertes viales.

Foto: Elaboración propia con datos de WorldOMeter (2020) y WHO (2016)

Existe alguna correlación negativa entre las tasas de muertes por covid-19 y las tasas de muertes viales. Colombia está en la mitad de la tabla, con 723 muertes por millón de habitantes por covid-19 (Bélgica registra 1.446) y 168 muertes por millón de habitantes por siniestros viales (Irán tiene 580).

Foto:

En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Decenio de Acción de la Seguridad Vial con la meta de estabilizar y empezar a reducir las muertes y heridas graves en el tráfico; no lo logramos. En septiembre pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas reiteró su compromiso con la seguridad vial y declaró el Segundo Decenio de Acción, con la meta de reducir las muertes y heridas graves en 50 % entre 2021 y 2030. Para lograrlo, la receta es conocida: el enfoque de sistema seguro (o Visión Cero), que ya han aplicado con éxito países europeos, Australia y Japón. Este implica diseñar las vías de forma segura para todos los usuarios viales; elevar la competencia de conductores, peatones y ciclistas; controlar los factores de riesgo (consumo de alcohol, uso de cascos y cinturones, exceso de velocidad, sillas de retención infantil); elevar los estándares de seguridad de los vehículos y atender de forma oportuna a las víctimas.



No estamos haciendo lo suficiente en seguridad vial; las cifras en Colombia lo confirman. Si bien la reducción de actividad por la pandemia redujo las víctimas durante los meses de aislamiento (de forma menos que proporcional), ya estamos en niveles similares que antes. En octubre, el registro de ANSV muestra 484 fallecidos frente a 488 en 2019. Los anuncios del Gobierno Nacional y los gobiernos locales se deben traducir en acciones, por ejemplo, la actualización de los reglamentos técnicos de seguridad de vehículos, la presentación al Congreso de la ley de adhesión al Acuerdo de Naciones Unidas de 1958 sobre estándares vehiculares, la determinación de 50 km/h como máximo urbano (algo que ya avanzó en Bogotá, se anunció Cali y se ha discutido en Medellín), la revisión de la ley de dispositivos electrónicos de detección de infracciones para que sean un instrumento más efectivo de



control y la actualización de los mecanismos de licenciamiento de conductores y motociclistas, entre otros. ¿Qué esperamos?

Foto: Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ANSV (2020 datos preliminares)

Darío Hidalgo