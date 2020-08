Acabar con pico y placa

Uno de los modos de transporte de menor posibilidad de contagio de covid-19 es el carro por ser un modo aislado. Pero el uso excesivo de carros trae mayor congestión, contaminación, accidentalidad y exclusión, que también son problemas económicos, ambientales, sociales y de salud pública ¿Se debe volver a implantar pico y placa?

La respuesta técnica es que la restricción de pico y placa debe evolucionar a un método de gestión de la demanda más efectivo y menos excluyente. Pico y placa, implantado en 1998, fue una medida administrativa efectiva en corto plazo para reducir la congestión de las horas pico, cambiando los viajes a otros modos o promoviendo el viaje en carro antes y después de la restricción. Funcionó bien por un tiempo, pero su efecto se ha reducido en el tiempo, porque sigue creciendo el número de carros y porque ya muchos pagan por circular, pero no al Estado.



El ‘pago por circular’ se da en la forma de compra de un segundo (y en casos tercer y cuarto) vehículo o en la compra de vehículos blindados en muchos hogares de altos ingresos y algunos de estratos medios. De esta forma, para esos hogares no existe restricción. Los hogares de ingresos medios y bajos sin otro vehículo cambian de modo de viaje o de horario. A veces, el otro vehículo es una moto de bajo cilindraje que, si bien facilita el acceso, genera problemas adicionales por el alto riesgo de muertes y heridas graves en caso de choque o caída y por sus niveles de emisiones contaminantes altas al no contar con dispositivos de control de emisiones.



El pico y placa sigue teniendo efecto en reducción de congestión al “aplanar el pico”; de hecho, Bogotá ya tiene pico todo el día, con solo un pequeño incremento frente a los viajes promedio en horas de comienzo de la mañana y fin de la tarde. Tanto así que es destacada en los indicadores de congestión de carros como la ciudad de mayor pérdida de horas de viaje en el tráfico (medida que solo considera 15 % de los viajes que van en carro).



Si el pico y placa no estaba funcionando para su objetivo de reducir congestión y además permitiría a personas de ingresos medios y bajos usar su vehículo para viajar de forma más segura en la pandemia, podría ser sensato, en un análisis concentrado en estos puntos, no volverlo a implantar. Pero la ciudad de todas formas necesita medidas de gestión de la demanda de viajes en carro, medidas que además sean más efectivas y equitativas.



La propuesta es evolucionar pico y placa (que es una medida administrativa) por medidas económicas: cobros por congestión, contaminación y estacionamiento. Y que los recursos que así se recauden sean útiles para cubrir el déficit y mejorar la calidad del transporte público, así como mejorar y mantener la infraestructura para viajes a pie y en bicicleta.



Algunas de las medidas económicas ya se han propuesto al Concejo, unas se han rechazado, otras se han aprobado, pero no se han implementado, otras están pendientes. Incluso puede ser necesario llevar cambios legales al Congreso con respecto al impuesto de vehículos, para cambiar el cobro por propiedad por cobros asociados a los impactos de los vehículos según su uso e impacto.



Dentro de las medidas rechazadas por el Concejo Distrital están el cobro por congestión y el recargo de estacionamientos fuera de vía. El cobro por congestión consiste en un pago por acceder a un área de la ciudad por cada viaje. La propuesta alcanzó a tener estudios detallados de factibilidad. El área propuesta era el sector norte de Chapinero entre calles 72 y 100 y entre la séptima y la Caracas-Autopista (sin generar cobro por pasar por la NQS). El Concejo rechazó la propuesta del alcalde encargado, Rafael Pardo, en 2013 y volvió a rechazar propuestas de Gustavo Petro (dos proyectos de acuerdo específicos) y una de Enrique Peñalosa (componente del proyecto de Plan Distrital de Desarrollo). Las razones de los concejales era que afectaba a personas de ingresos medios y bajos propietarias de carro, y que restringir el uso de carros sin tener transporte público de buena calidad no era conveniente (un problema de huevo y gallina).



El Concejo también rechazó cargos de estacionamiento propuestos sucesivamente por Gustavo Petro, Enrique Peñalosa y Claudia López (en el Plan de Desarrollo). La argumentación fue la misma: no afectar a las clases medias y bajas con cobros que afectarían su bolsillo. Como si no estuvieran ya afectados por el pico y placa, mientras muchas familias de estratos altos no, en la medida que ya “pagaron por circular” vía compra de más carros o de vehículos blindados.



El Concejo ya autorizó parqueo en vía y un cobro por circular en pico y placa. Ninguno de los dos ha sido implementado y los dos tienen impacto limitado en generación de recursos, aunque el primero tiene la posibilidad de mejorar el ordenamiento del espacio público y, eventualmente, la seguridad. No parecen ser desincentivos fuertes al uso del carro, pero dado que ya están autorizados, puede ser conveniente avanzar en su implantación. Ya hay algunos anuncios de pruebas piloto.



El Distrito tiene autorización legal para implantar un cobro por contaminación, pero no se han realizado estudios para su implementación, y en la práctica, la legislación vigente lo hace muy parecido al cobro de congestión. Otro tipo de cobros no han sido considerados aún, pero podrían tener desarrollo legal desde el Congreso; por ejemplo, cambiar el cobro de impuesto de vehículos, actualmente basado en el precio, por un cobro basado en impacto. Vehículos de mayor tamaño, mayor utilización en kilómetros por año, mayores emisiones y mayor récord de siniestralidad deberían ser objeto de cobros más altos que vehículos de bajas emisiones, menor tamaño y uso. Eso requeriría cambios en la ley.



La coyuntura del covid-19, tan negativa, mostró que la reducción de los viajes en carro resulta en mejoras sustanciales en reducción de siniestralidad y contaminación. Bogotá ha reducido 33 % de las fatalidades en 2020 respecto a 2019 (solo en julio la reducción fue 53 % de acuerdo con el reporte preliminar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial). La mejora en calidad de aire también ha favorecido una reducción en enfermedades respiratorias distintas a covid-19. No usar tanto el carro no solo reduce congestión, también resulta en mejoras evidentes en salud. Tal vez debemos dejar el pico y placa en el pasado, pero igual necesitamos gestionar la demanda de viajes con instrumentos más efectivos. Debemos evolucionar a cobro por congestión, un mecanismo que hace posible un mayor subsidio al transporte público, como el propuesto por el Concejal Carlos Fernando Galán.



Darío Hidalgo