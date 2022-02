81.400 muertos en siniestros viales desde 2009: un fracaso colectivo

El grave siniestro del campeón Egan Bernal contra un bus en Gachancipá nos muestra, otra vez, la gran fragilidad de las personas frente a los choques en nuestras calles y carreteras. Con la oportuna atención de calidad que el gran ciclista está recibiendo, confiamos en su pronta y completa recuperación.



No es el caso de más de 81.000 personas que murieron luego de atropellos, choques y caídas en las vías de nuestro país desde 2009. Fallamos como sociedad ante todas ellas y sus familias. Como bien indica Mary Bottagisio, de la Liga contra la Violencia Vial, estamos igual que hace 10 años, con muchos anuncios y pocas realizaciones. El Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 tenía el objetivo de reducir las muertes viales en 26 por ciento respecto al promedio de 2005-2012. La meta era tener menos de 4.224 muertes viales en 2021; tuvimos 7.270 fatalidades según la cifra preliminar publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¡Nos volamos por 72 por ciento! La cifra de 2021 es además la peor de nuestro registro histórico, superando los 7.158 muertos registrados en 2016. Es un fracaso de implantación de las políticas públicas, de las gestiones de las entidades nacionales, regionales y locales, de la industria automotriz, de las empresas y de los individuos. Un fracaso colectivo que no podemos ni debemos repetir en esta década.



Los motivos del fracaso son múltiples y tienen que ver con fallas en infraestructura, vehículos y control, principalmente. También por nuestro comportamiento, aunque en seguridad vial hay que hacer los sistemas seguros, a prueba de nuestros errores humanos. Seguimos diseñando nuestras avenidas y carreteras priorizando la velocidad y no la seguridad. Por ejemplo, la tragedia del túnel Los Venados en el cruce de la cordillera Central de enero pasado parece apuntar a pendientes excesivas y falta de rampas de escape, además de problemas en el mantenimiento del vehículo (ojalá exista un reporte independiente que permita corregir posibles fallas y aplicar los aprendizajes en otras partes del país). La tragedia de Gaira de septiembre de 2021 también parece apuntar a una infraestructura diseñada para ir muy rápido en una zona de actividad peatonal y al eventual estado de alicoramiento del conductor.



El PNSV 2011-2021, basado en los pilares del pasado decenio de acción de seguridad vial, indicaba la importancia de hacer auditorías a los diseños viales e inspecciones a las vías para corregir errores de diseño. La guía para esta actividad técnica salió el año pasado; su aplicación no es una práctica generalizada, y cuando se aplica se ‘negocian’ aspectos de diseño para mejorar la seguridad vial frente a costos y conveniencia. Los resultados son muertos y heridos.



El plan también hablaba de mejorar los estándares de los vehículos. Se avanzó un poco con la exigencia de frenos ABS, bolsas de aire y apoyacabezas, y con la exigencia de íconos sobre elementos de seguridad en la publicidad de los vehículos, pero seguimos muy atrasados. En diciembre pasado se volvieron a aplazar las actualizaciones de reglamentos de frenos y llantas (tercera vez). La industria automotriz indica que requiere tiempo y flexibilidad frente a la aplicación de estándares internacionales. Los resultados son muertos y heridos. Ojalá pronto se presente el anunciado proyecto de ley para que Colombia sea parte del Acuerdo de 1958 de Naciones Unidas (WP-29), demos un brinco de 20 años en mejoras vehiculares y no tengamos que estar pendientes de engorrosos procesos de reglamentación con múltiples barreras y aplazamientos. Por otro lado, es importante que los consumidores tengamos mejor información y exijamos carros y motos más seguras.

Si bien el balance nacional es muy malo, el peor registro histórico, quiero destacar los avances en Bogotá, Villavicencio y Cali.

TWITTER

En la década pasada se avanzó un poco en los procesos de licenciamiento, inspecciones técnico-mecánicas y planes empresariales de seguridad vial, pero existen muchas oportunidades de mejora: pruebas prácticas de manejo, especialmente para motociclistas; licencias de novatos para nuevos conductores con restricciones mientras adquieren destrezas necesarias; mejores controles a los talleres en sus pruebas diagnósticas y a las escuelas de conducción para que cumplan realmente los requerimientos de capacitación teórica y práctica; y más dientes para que los planes empresariales no sean un requisito más en la larga lista de cosas que tienen que hacer los empleadores formales.



Un avance truncado por decisiones judiciales fue la reglamentación de dispositivos electrónicos de control: las mal llamadas fotomultas, mejor llamadas ‘cámaras salvavidas’. Ojalá se logre suplir el vacío legal generado por la decisión de la Corte Constitucional al eliminar la solidaridad de los propietarios con los conductores infractores. Mientras tanto tenemos infractores protegidos en su debido proceso y muertos y heridos en las calles por falta de este instrumento de control.



Si bien el balance nacional es muy malo, el peor registro histórico, quiero destacar los avances en Bogotá, Villavicencio y Cali. Bogotá logró un registro menor que 2019: 500 muertes viales en 2021 frente a 523 en 2019 según el reporte de ANSV. Esta reducción es importante, pero es insuficiente para lograr la meta de reducción de 20 por ciento en fatalidades al final de 2023, establecida en el Plan de Desarrollo 2020-2024. La reducción de muertes frente a 2019 puede estar asociada a los esfuerzos en gestión de velocidad: designación de límite máximo de 50 km/h en arterias, campañas y control con apoyo policial. Quedan pendientes muchos cambios en señalización e infraestructura y permanente gestión de control con apoyo de la Policía Nacional y los nuevos guardas civiles de tránsito.



Cali y Villavicencio se destacan entre las capitales del país por haber logrado una reducción en 2021 frente a 2020. Sorprende porque en 2021 aumentó la actividad de forma importante, y las fatalidades en estas ciudades se redujeron en 11 y 4 por ciento, respectivamente. Las gestiones de William Vallejo, Mauricio Farías y sus equipos en las secretarías de Movilidad están dando resultados en el frente de seguridad vial. Pueden avanzar mucho más si el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, firma el decreto sobre límite de 50 km/h en vías arterias, que dejó pendiente al final de 2019, y el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, procede de forma similar.



Sobre estos temas ya he escrito muchas veces; y seguiré insistiendo mientras las cosas no cambien. Decía el exministro Germán Cardona, a quien debemos algunos avances reales en reglamentación estricta de conducción bajo la influencia del alcohol y las exigencias a vehículos, que, cuando uno se cansa de decir algo, las audiencias apenas están empezando a recibir el mensaje.

DARÍO HIDALGO

