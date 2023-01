8.264 muertes viales

El reporte final del año de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) muestra la gravedad del tema. Los anuncios y tímidas acciones del Gobierno para afrontar la tragedia son insuficientes. Incluso las acciones de descuento de Soat para motos y congelación de tarifas de peaje pueden empeorar, lo que ya es una situación gravísima. Tuvimos el peor año en registro. En vez de cumplir la meta de reducir 4,14 % cada año para lograr 50 % en 2030 frente a 2021, el número de muertos creció 13,67 %. Un fracaso colectivo como sociedad: no nos han importado estas muertes evitables, no hemos hecho lo suficiente.



(También le puede interesar: Nuevo año, viejos anhelos)

Si bien el liderazgo del tema corresponde al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y su ministro de Transporte, Guillermo Reyes, la responsabilidad nos cabe a todos: gobiernos regionales y locales, autoridades de tránsito (incluye Policía Nacional), empresas, academia, sociedad civil e individuos. Pero el hecho de que la responsabilidad sea compartida no es excusa para que sigamos poniendo excusas y no hagamos lo que se sabe que funciona. Es cierto que el problema se agravó desde el gobierno anterior, que vio crecer las muertes viales a su máximo histórico en 2021, pero el gobierno actual lleva 6 meses y el cambio aún no se vislumbra, más bien empeora.

Antes de desglosar un poco las estadísticas nacionales ANSV y hacer (repetir) recomendaciones, quiero destacar los contados departamentos que lograron reducciones en 2022: Amazonas (-20 %), Arauca (-20 %), archipiélago de San Andrés (-14 %), Guaviare (-12 %), Casanare (-5 %) y Cesar (-3 %). Entre las capitales mejoraron Sincelejo (-20 %), Leticia (-20 %), Arauca (-17 %), Neiva (-14 %), Santa Marta (-5 %), Valledupar (-4 %) y Medellín (-2 %). Esta última es la única de las grandes ciudades con reducción; muy posiblemente resultado de su estrategia de gestión de velocidad Visión Cero MED. Los logros de estos departamentos y ciudades son notables y deben mantenerse con refuerzo de acciones de control e infraestructura.

Un fracaso colectivo como sociedad: no nos han importado estas muertes evitables, no hemos hecho lo suficiente. FACEBOOK

TWITTER

Para poner en contexto la tragedia vial, el número de muertos registrados en 2022 equivale a que cada semana se hubiera estrellado un avión con 159 pasajeros. En el choque del Chapecoense de 2018 murieron 71 personas y tuvo resonancia global.

Cada semana de 2022 murieron 159 pilotos y pasajeros de moto, 35 peatones, 9 ciclistas y 12 ocupantes de vehículos privados. La única categoría que no aumentó fueron los ciclistas (- 4 %). Motos aumentaron +14 %, peatones +15 % y ocupantes de vehículos particulares +12 %.

Las interacciones fatales más frecuentes fueron moto contra objeto fijo (1.113 muertos), moto contra carro (974), moto contra camión (903), moto contra moto (731), peatón atropellado por moto (750) y caída en moto (671) ¡7 de cada 10 muertes tienen que ver con motos! No son los únicos responsables, hay entorno y condiciones no favorables para estos actores vulnerables, pero hay mucha impericia, imprudencia, exceso de velocidad, en un vehículo de por sí peligroso.

La experiencia internacional marca el camino. No es gratuito que países europeos tienen tasas de siniestralidad 3 veces menores que nosotros y no se trata de una simple cuestión de educación. Se requiere un sistema seguro. Esto implica priorizar un licenciamiento estricto, control del uso de elementos de protección (como cascos certificados), mucha vigilancia de comportamientos riesgosos, especialmente exceso de velocidad, y vías sin huecos, bien señalizadas. Para las niñas y los niños menores de 12 años, son necesarios los sistemas de retención infantil. Todo esto está en el Plan Nacional de Seguridad Vial decretado en julio pasado; es una buena idea ponerlo en marcha con los énfasis que considere el nuevo gobierno. Lo que no funciona mucho son las campañas de invitación a portarnos bien, si no se ejerce autoridad.

Los datos dan más pistas sobre las acciones prioritarias. Hay más muertes en fin de semana y por la noche ¿Asignar más policías de control en horas y días no laborales? Mueren cuatro veces más hombres que mujeres: ¿actitudes machistas temerarias? El 37 % de los muertos tenían entre 20 y 35 años: ¿pensar en licencia de novatos? Los departamentos con mayor crecimiento de fatalidades fueron Chocó +131 %, Vichada +120 %, Nariño +38 %, Córdoba +35 %, Atlántico +32 %, Bogotá +23 % y Meta +22 %: ¿concentrar acciones de infraestructura, señalización y control en ellos?

Desde el lado positivo en medio de esta tragedia, es interesante la propuesta de cambio de régimen contravencional para reducir la elusión y hacer más efectivos los controles policiales. También se esperan recursos en el Plan Nacional de Desarrollo para señalizar límites según la ley (50 km/h máximo en arterias urbanas) y apoyar los controles con #CámarasSalvavidas. Sería valioso escuchar las prioridades del presidente Petro en este tema. Mucho por hacer.

DARÍO HIDALGO

(Lea todas las columnas de Darío Hidalgo en EL TIEMPO, aquí)