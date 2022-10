21 muertes diarias, mayoría en moto

Es un número aterrador, inaceptable: en las vías colombinas pierden la vida 21 personas todos los días, de ellos 12 son motociclistas. Tenemos el peor año en registro, un incremento de 13 % frente a 2021 que pasó a los libros de historia con el peor año en pérdida de vidas humanas por siniestros viales, según el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV. Todas las muertes eran prevenibles; no hicimos lo suficiente. La prioridad a la seguridad vial anunciada por el ministro Guillermo Reyes debe reflejarse en acciones, con el respaldo del propio Presidente Gustavo Petro



La última historia de Ana Puentes en la Sección Bogotá de El Tiempo recoge el amargo testimonio de una madre de otro joven fallecido, Jhon Alexánder Peña Martínez, un muchacho alegre, gomoso de las motocicletas, que salió de su casa en Tabio y no regresó. Su mamá, sus familiares y amigos hicieron un pequeño altar para recordar el sitio donde colisionó con un carro. También la de su compañero del club de motos Full Gass, David Santiago Gómez: él también tiene una moto grabada en su lápida.

Estas historias se repiten para tres mil treinta tres usuarios de moto en lo que lleva este año, que es como si se hubieran estrellado 12 aviones con 252 pasajeros cada uno. En los últimos diez años han muerto 34.424 personas en moto, la mayoría menores de 30 años: una catástrofe. Y no solo son motociclistas, también son muchos peatones atropellados por motos. Siete de cada diez muertes viales involucran motocicletas.

¿Qué hacer? Si bien el tema es complejo e involucra múltiples acciones de infraestructura, vehículos, educación, control y atención oportuna de víctimas, hay cuatro temas que nos pueden ayudar muchísimo para reducir las muertes motociclistas: licenciamiento estricto, ABS obligatorio, gestión de la velocidad y uso adecuado de elementos de protección, principalmente del casco. La moto está para quedarse, es económica y ágil, no solo es un vehículo de transporte, es también una herramienta de trabajo. Pero no tiene por qué ser mortal.

Una iniciativa que se ha discutido, pero aún sigue en proceso de reglamentación e implantación, es el examen práctico para obtener la licencia de conducción. La moto requiere tener capacidad de maniobra y no es suficiente con horas de academia de conducción y examen teórico para comprobarlo. De hecho, el licenciamiento debería ser gradual; el usuario no debería tener todos los privilegios en sus primeros dos años, debería estar sometido a restricciones como no manejar de noche ni en vías interurbanas. La licencia de novatos es una buena práctica, no solo para motos sino para todos los conductores. La mayoría de los siniestros fatales se concentran en personas menores de 22 años y con menos de dos años desde la obtención de la licencia.

Los frenos ABS en motocicletas pueden reducir 34-42 por ciento los choques con fatalidades y con heridas graves. Según el Observatorio de la ANSV, treinta y siete por ciento de los muertos en moto chocaron con un objeto fijo o tuvieron una caída. Muchos de ellos se hubieran beneficiado de ABS en el momento de maniobrar y hubieran evitado la muerte. La regulación de este elemento ya completó los procesos de análisis de impacto normativo y de publicación nacional e internacional por parte del Ministerio de Transporte. Solo parece estar pendiente la firma del ministro Reyes, ojalá se expida pronto este requerimiento.

La gestión de la velocidad involucra medidas de infraestructura y campañas, pero sobre todo control. El caso de Bogotá en los dos últimos meses es bastante interesante: con ayuda de la Policía Metropolitana de Tránsito y con las #CámarasSalvavidas se ha reforzado la actividad de control de comportamientos riesgosos, muy especialmente el exceso de velocidad. El resultado es muy promisorio. Agosto y septiembre muestran una reducción notable frente a meses y años anteriores, indicando que la estrategia “Bájale a la velocidad” de la Secretaría Distrital de Movilidad está teniendo efecto. Otras ciudades pueden hacer lo mismo.

Por último, está el uso de elementos de protección, especialmente del casco, pero también elementos reflectivos y protección para brazos, piernas y torso. Un motociclista está totalmente expuesto en una colisión y los elementos de protección pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Estudios epidemiológicos indican que los casos pueden reducir las fatalidades de pilotos de motocicleta en 37 por ciento, de pasajeros en 41 por ciento y el riesgo de heridas en la cabeza en 69 por ciento. Esta semana se realiza la XVI semana de la Seguridad Vial: Ojos en las vías, salvando vidas, con actividades conjuntas de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si bien hay que actuar en muchos frentes, enfocar las acciones de seguridad vial en los motociclistas es muy importante; es allí donde tenemos el mayor número y crecimiento de muertes en los últimos años.

No es un tema exclusivo de educación vial, requiere que busquemos mejor mantenimiento y señalización vial, elementos de pacificación del tráfico en vías locales, control de la velocidad legal de 50 km/h en vías arterias urbanas y también atención a los comportamientos riesgosos con mejor licenciamiento, uso de elementos de protección y motos con elementos de seguridad.

DARÍO HIDALGO

