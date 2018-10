Por los niños, ya

Son innumerables y cada vez más frecuentes los casos de violaciones sexuales a menores. El Instituto de Medicina Legal reporta 17.574 casos en lo corrido del 2018; es decir, 64 al día.

Como colombianos no podemos ser indiferentes ante hechos tan lamentables y atroces como los sucedidos a la niña Génesis Rúa, de 9 años, violada, asesinada y quemada en Fundación, Magdalena; o a la niña de 3 años, violada y abandonada en un hospital de Bogotá, en mayo pasado; o a la niña de 13 años que fue secuestrada y violada por un criminal de 24 años, en Antioquia; así como el de las niñas de 7 y 10 años, en Boyacá, quienes fueron violadas por su hermano mayor. Se suma a estos la tragedia de varios padres en el Valle, a los que un violador amenazaba si contaban que habían violado a sus hijas. ¿Será que no recordamos, tampoco, al pastor de una iglesia en Bogotá que abusaba de las niñas que participaban como alumnas de sus clases, o a los 116 docentes que en Bogotá son señalados por actos sexuales contra menores de edad? ¿Cómo olvidarnos de los dolorosos casos de Sarita, de 2 meses, violada y asesinada en el Tolima; o del horroroso crimen de Juliana Samboní, que, pese a todo, no sirvió para concientizar a nuestra sociedad?



La tragedia de todos estos casos y el dolor de sus familias han puesto al descubierto una sociedad enferma y sin remedio; espectadora, indiferente y cómplice.



¿Por qué no actuamos como si las víctimas fueran nuestros hijos; con la pasión con la que vivimos un partido de la Selección Colombia; o como defendemos la paz o la guerra? Se trata de la protección de nuestros niños, que deben estar por encima de todo y representan el presente y el futuro de Colombia. No nos contentemos con titulares de prensa, con sensacionalismos mordaces, con reacciones populistas y mediáticas de funcionarios.



Lastimosamente, la vida sigue para nosotros como si nada hubiera ocurrido; nada nos mueve, nada nos sorprende. Los invito a que, unidos todos, padres, instituciones educativas y Estado, creemos un ambiente protector para nuestros niños.



Mientras usted ha leído esta columna un niño ha sido violado. Las cifras dicen que cada 20 minutos uno es víctima. Imaginemos el dolor de cada una de esas víctimas; pongámonos en su lugar y luchemos para que esto no se repita.



Creo que hemos llegado a esta situación por varias razones. Primero, por la creencia de los adultos de que la obligación de cuidar a los niños solo incluye a los propios, cuando hay que cuidarlos a todos; segundo, porque muchos niños no cuentan con un entorno protector en su familia, en su guardería, en su colegio, en su iglesia, en sus amistades, entre sus vecinos, en la sociedad y en el Estado. Por ahora lo primero es despertar, es clamar justicia y una condena pronta y severa para los violadores.



Decidámonos a dejar a los asesinos y violadores de niños sin ningún beneficio, ojalá condenados a cadena perpetua. Los gobiernos, nacional y locales, deben priorizar en sus planes de desarrollo el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad, iniciar programas con recursos de salud sexual y reproductiva; invertir en enseñar a los padres pautas de crianza y en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Educación debe velar por la formación de buenos ciudadanos con competencias ciudadanas.



Si bien el Gobierno tiene su parte, no podemos dejar el cuidado de los niños solo al Estado. Los papás, mamás y cuidadores son la primera línea de defensa de los niños y muchos no están asumiendo esta responsabilidad.



La sociedad civil, los medios de comunicación, funcionarios públicos, empresarios, influenciadores, artistas... todos tenemos que emprender acciones. Tenemos que entender que no somos espectadores, sino que nuestra principal obligación es ser parte activa en la defensa de sus derechos.



El Estado, la familia y la sociedad civil les fallamos a los niños. Llegó la hora de dejar de ser cómplices y actuar. Por los niños hagamos algo ya. Entre tanto… #LiberenACristoJoseYa.



CRISTINA PLAZAS