Sobre una idea de belleza que exalta la imperfección

Para comenzar a explicar la particular idea japonesa de la belleza, el filósofo Nobuo Suzuki cuenta que el monje encargado de cuidar el jardín de un monasterio zen tenía el hábito de dejar caer una hoja seca sobre el camino de piedra, mientras realizaba la ardua tarea de recoger todas las demás. Con ese gesto rendía homenaje al ideal estético de su cultura.



A diferencia de la estética occidental –que durante siglos idealizó la belleza y la simetría absoluta–, la japonesa no exalta la perfección. Por el contrario, admira profundamente las características únicas de todo lo que nos rodea, y busca conocer y entender la belleza de la naturaleza tal cual es. Retomando el ejemplo del monje, la hoja seca que deja caer sobre el camino entiende y celebra que vendrán más cuando el viento agite las ramas de los árboles.



Comprendida así, la idea de belleza cambia la manera como nos relacionamos con el mundo, con las personas y con nosotros. La palabra deja de referirse a un ideal, y pasa a promover el conocimiento del mundo y de la naturaleza humana sin juicio de valor alguno. El fin es entender; aprender sobre las simetrías y asimetrías de los fenómenos naturales, de los paisajes y de nosotros mismos, y reconocer la belleza única de cada cosa. Dicho de otro modo, el valor no está en la perfección, sino en un entendimiento que invita a maravillarse con lo que nos rodea.

En su libro sobre el concepto japonés wabi sabi –que abarca esta idea de belleza– Suzuki explica que este se rige por tres principios: 1) nada es perfecto; 2) nada está acabado, y 3) nada dura para siempre.



Aplicado a las personas, el primer principio lleva a cultivar el autoconocimiento, el amor propio y la humildad. “Aceptar nuestra imperfección y la naturaleza única de cada persona no significa resignación”, dice el filósofo. “Todo lo contrario, nos muestra el camino para seguir evolucionando como seres humanos.” El segundo invita a mantener la mente abierta y a seguir aprendiendo y mejorando. “Quien cree haber alcanzado la excelencia no solo se equivoca, sino que pierde todo margen de crecimiento. Es fundamental reconocer la propia imperfección, abrazar el aprendizaje continuo y asumir que todo está por hacer y, por tanto, todo está por vivir”, afirma.



El tercer punto –sobre el que la pandemia nos dio una lección profunda y contundente– consiste en comprender y aceptar la fugacidad de las cosas. El cambio es inevitable y necesario para que el mundo continúe en movimiento. Y aunque no siempre es fácil aceptarlo, en el fondo inspira a valorar la belleza del momento, y propone dejar el alma en cada tarea que emprendemos.



Cada uno de estos tres principios es, a su manera, una invitación a ver la belleza del presente y a maravillarnos con lo que nos rodea, comprendiendo que en el mundo hay luces y hay sombras.



Pero quizá la lección más bonita de la filosofía que propone el wabi sabi es entender que la belleza y la magia de la naturaleza humana radican en su imperfección, y al mismo tiempo en su infinito potencial para cualquier cosa. Y lo mismo cabe decir del universo.

CRISTINA ESGUERRA MIRANDA

